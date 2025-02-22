Martin Scorsese'un yeni filminde ünlüler geçidi: Dwayne Johnson ve Leonardo DiCaprio kadroda!

Yayınlanma: 22.02.2025 - 10:29

Güncelleme: 22.02.2025 - 10:29

Usta yönetmen Martin Scorsese, Hawaii'de geçen yıldızlarla dolu yeni bir suç filmiyle sinema dünyasında ses getirmeye hazırlanıyor.

Deadline'ın haberine göre filmde, Dwayne Johnson, Leonardo DiCaprio ve Emily Blunt başrolleri paylaşacak.

Scorsese ve DiCaprio, en son Cannes Film Festivali'nde açılışı yapılan Dolunay Katilleri filminde birlikte çalışmıştı. Yeni projede ise Scorsese, gazeteci ve yazar Nick Bilton’ın senaryosunu beyaz perdeye uyarlayacak.

FİLMİN KONUSU

Goodfellas ve The Departed tarzında olacağı belirtilen film, 1960’lar ve 1970’lerde Hawaii adalarının kontrolünü ele geçirmek için mücadele eden bir mafya babasının hikayesini anlatacak.

Filmin yapımcılığını Martin Scorsese, Dwayne Johnson, Emily Blunt, Leonardo DiCaprio, Nick Bilton, Dany Garcia, Lisa Frechette ve Rick Yorn üstlenecek.