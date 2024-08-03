Egzersiz sonrası tüketilmesi gereken 7 yiyecek
Egzersiz yaptıktan sonra tüketilen besinlerin bazıları vücudun enerji ihtiyacını karşılamada daha başarılı olabilir. İşte uzmanlara göre egzersiz sonrası tüketilmesi gereken 7 besin...
Zorlu bir antrenmanı bitirmenin verdiği tatmin duygusu gibisi yoktur. Yorucu bir antrenmandan sonra doğru yiyecekleri tüketmek, hücrelerinin egzersizden sonra deneyimlediği benzersiz metabolik faydalardan yararlanırken enerji depolarımızı yenilemenin en iyi yolu.
Zorlu bir antrenmandan sonra vücudu beslemenin bazı lezzetli yolları bulunur. Bu yiyeceklerin ve yiyecek kombinasyonlarının çoğu, egzersiz sonrası en iyi besin maddelerinin bir karışımına sahiptir. İşte antrenman sonrası tüketilebilecek 7 besin...
ÇİKOLATALI SÜT
Çikolatalı süt, karbonhidrat-protein oranı nedeniyle egzersiz sonrası ideal bir içecek. Ayrıca yağ, su ve elektrolitler içerdiğinden kapsamlı bir toparlanma sağlar. Araştırmalar, egzersizden sonra çikolatalı süt içmenin plasebo veya diğer toparlanma içeceklerine benzer, hatta daha üstün sonuçlar verdiğini göstermiştir.
TATLI PATATES
Tatlı patates, lif, bitki bileşikleri ve elektrolitler açısından zengindir. Peynir, ekşi krema veya sade yoğurt ekleyerek protein açısından zengin hale getirilebilir ve bir parça ezilmiş avokado ile sağlıklı yağlar içerir.
YEŞİL SMOOTHIE
Smoothie'ler, yoğurt, protein tozu, fındık ezmesi, tohumlar, süt ve meyve ekleyerek kompleks karbonhidrat, protein, sağlıklı yağ, su, bitki bileşikleri ve elektrolitler sunar. Taze yapraklı yeşillikler, spirulina veya yeşillik tozu ekleyerek besin içeriği artırılabilir.
YOĞURT, MEYVE VE GRANOLA
Meyve ve yoğurtla karıştırılmış gevrek bir granola, kompleks karbonhidratlar, protein, yağ, bitki bileşikleri ve elektrolitler sağlar. Süt bazlı veya alternatif yoğurtlar, probiyotik açısından zengin beslenme sunar.
AVOKADOLU TOST
Avokado tost, kompleks karbonhidrat, bitkisel bileşik, elektrolit ve sağlıklı yağ içerir. Üzerine yumurta veya kenevir kalbi ekleyerek protein açısından zengin hale getirilebilir.
SOMON SALATASI
Üzerine kızarmış somon eklenmiş doyurucu bir salata, protein, omega-3 yağ asitleri, bitki bileşikleri, elektrolitler ve su sunar. Salatanıza kinoa veya tam tahıllı tost ekleyerek kompleks karbonhidratlar ekleyebilirsiniz.
MEYVE SALATASI
Hafif bir atıştırmalık tercih edenler için meyve salatası ve peynir çubuğu, su, elektrolitler, karbonhidrat, protein, yağ ve bitki bileşikleri sunar.
ANTRENMANDAN SONRA NE KADAR SÜREDE YEMEK YENMELİ?
Egzersiz sonrası kaslarımız onarım ve toparlanma için besinlere daha açıktır ve hücrelerimiz insüline karşı daha duyarlıdır. Genel olarak, glikojen depolarınızın yenilenmesine yardımcı olmak ve kas onarımını desteklemek için antrenmandan sonraki 30 ila 120 dakika içinde yemek yemek önerilir. Antrenmandan önce yediğinize bağlı olarak, egzersizden birkaç saat sonra da proteinin kas iyileşmesi ve büyümesi üzerindeki faydalarının çoğunu elde edebilirsiniz.
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