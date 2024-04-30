Sınavlara hazırlıkta zaman yönetimi için 4 önemli adım

Öğrenme yöntem ve tekniklerinizi belirleyin: Birçok öğrenme yöntem ve tekniği arasından size en uygun olanları belirleyip ders çalışma alışkanlıklarınızı bunlarla desteklemelisiniz. Örneğin özet çıkarmak ya da kavram haritaları kullanmak gibi tekniklerden faydalanılabilir. Ayrıca öğrenme ve tekrar için geliştirilmiş birçok mobil uygulama var. Herhangi bir yerde uygun bir zaman aralığında tekrar için bu uygulamalar kullanılabilir. Bazı derslerde ön bilgilerin eksikliği nedeniyle de zorluk yaşanılabilir. Bunun için kavram yanılgıları ya da öğrenilmekte zorlanılan konularla ilgili araştırma yapmak ya da dersin öğretim üyesinden yardım almak süreci kolaylaştırır.