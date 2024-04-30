Sınavlara hazırlıkta zaman yönetimi için 4 önemli adım
Bilgiye erişim kolaylaştıkça her kademede öğrenen özellikleri ve öğrencilerden beklenilenler de değişime uğruyor. Bu arada geliştirilen pek çok yetenek fark yaratmayı sağlarken zamanı doğru kullanma becerisi büyük önem kazanıyor. Prof. Dr. Yelkin Diker Coşkun, birçok öğrencinin zamanı doğru kullanma ile ilgili sorun yaşadığını ifade ettiğini belirterek zaman yönetimine ilişkin sorunları en aza indirebilmek için izlenebilecek adımları paylaştı.
Bilişim çağında kullanılan materyal, kaynak ve kitapların sayısına ilişkin son 30 yıldaki veriler incelendiğinde inanılmaz bir artış olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yelkin Diker Coşkun, “Yani bilgiye erişimin kolaylaştığı bir dönemdeyiz. Bilgiye erişim kolaylaştıkça her kademede öğrenen özellikleri ve öğrencilerden beklenenler de değişime uğruyor. Bilişim çağında doğru bilgiyi arama, kendi öğrenme sürecini yapılandırabilme, bilişim etiğine uygun davranma ve en önemlisi zamanı doğru kullanma becerisi gibi yeni özelliklere sahip olmak önem kazandı” dedi.
ZAMANIMIZI SOSYAL MEDYADA HEBA EDİYORUZ
Özellikle sosyal medya araçlarının kullanım sıklığının artmasıyla zaman yönetimine duyulan ihtiyacın arttığını gözlemlediklerini ifade eden Prof. Dr. Coşkun, “Günümüzde birçok üniversite öğrencisinin zamanla ilgili sorun yaşadığını ifade ediyor olmasının altında yatan önemli nedenlerden birisi sosyal medyada harcanan zamanı doğru yönetememe. Zaman yönetimi, zamanınızı farklı faaliyetler arasında nasıl bölüştüreceğinizi organize etme ve planlama süreci. Üniversitede öğrencilerin sahip olması beklenen bilgiler ve öğrenme hızımızın sınırlı olması öğrencilerde zaman yönetimi eksikliği akademik ve sosyal başarı ile ilgili kaygılar yaratır. Özellikle vize ve final dönemlerinde üniversite öğrencileri bu kaygılar nedeniyle çeşitli sorunlar yaşayabilir” diye konuştu.
Prof. Dr. Yelkin Diker Coşkun, bu sorunları en aza indirebilmek için izlenebilecek adımları şöyle sıraladı:
Rutin tekrar programı uygulamak: Yeni öğrenilen bilgiyi belleğimize doğru yerleştirmede dinlenmiş beden ve zihinle yapılan tekrar önemli. Tüm akademik döneme yayılan günlük ya da haftalık zaman dilimlerine ayrıştırılmış genel tekrar programı uygulamak faydalı olur. Bu genel tekrar programının gerçekçi ve uygulanabilir olması önemli. Araştırmalar yeni öğrenilen bilgilerin bellekte doğru şekilde saklanabilmesi için ilk 24 saatte bir kez, 3-5 gün içerisinde ikinci kez ve iki hafta sonra üçüncü kez tekrar edilmesinin etkili olduğunu gösteriyor. Programınızı birkaç hafta uygulayıp ve neyin işe yarayıp yaramadığını değerlendirip gerekirse yeniden düzenlemeye gidilmeli.
Gerçekçi bir zaman planlaması yapmak: Akademik çalışmalar için zaman planlaması yapılırken dinlenme, uyku, sosyal yaşama ilişkin zaman aralıklarının bırakılması önemli. Vize ve sınav haftalarının olduğu dönemlerde ders çalışma zamanlarının yoğunlaşması normal ancak bizi rahatlatacak, kapasitemizi doğru kullanmamızı olumlu yönde etkileyecek örneğin kısa bir yürüyüş, film izleme vb. fiziksel ve sosyal aktivitelerin mutlaka zaman planlamasında kendisine yer bulması sağlanmalı.
Çok yönlü gelişimi destekleyen bir program olmalı: Üniversite yaşamı kültürel ve sosyal aktivitelerin yoğun olduğu bir ortam. Öğrencilerin bu aktivitelerden yararlanması kişisel gelişimleri için oldukça önemli. Günümüzde yükseköğretim diplomasına değer katan en önemli unsurlar katılmış olduğunuz kültürel etkinlikler, projeler, bilimsel faaliyetler ve sosyal sorumluluk çalışmalarının size kattığı çok yönlülüktür. Bu nedenle akademik dönem içerisinde düzenli bir planlama ile bu etkinliklere katılım sağlanacak şekilde program yapılmalı.
Öğrenme yöntem ve tekniklerinizi belirleyin: Birçok öğrenme yöntem ve tekniği arasından size en uygun olanları belirleyip ders çalışma alışkanlıklarınızı bunlarla desteklemelisiniz. Örneğin özet çıkarmak ya da kavram haritaları kullanmak gibi tekniklerden faydalanılabilir. Ayrıca öğrenme ve tekrar için geliştirilmiş birçok mobil uygulama var. Herhangi bir yerde uygun bir zaman aralığında tekrar için bu uygulamalar kullanılabilir. Bazı derslerde ön bilgilerin eksikliği nedeniyle de zorluk yaşanılabilir. Bunun için kavram yanılgıları ya da öğrenilmekte zorlanılan konularla ilgili araştırma yapmak ya da dersin öğretim üyesinden yardım almak süreci kolaylaştırır.
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