Sonbaharda hangi balıklar yenir? Sonbahar sofralarına lezzet katan 7 balık türü

Sonbahar, denizlerin bereketlendiği ve balık tüketiminin en keyifli hale geldiği dönemlerden biridir. Mevsimin getirdiği taze balıklar, sağlıklı ve lezzetli sofralar kurmak için harika bir fırsat sunar. Eğer sonbaharda hangi balıkları tercih etmeniz gerektiğini merak ediyorsanız, sizin için mevsimin en lezzetli 7 balığını derledik. Her biri farklı özellikleriyle öne çıkan bu balıklar, sofralarınızı zenginleştirirken vücudunuzu da sağlıklı tutacak.