Şubat ayı sebze ve meyve takvimi

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 16:49

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 16:49

Alışveriş listenizi hazırlarken mevsimde hangi sebze ve meyveyi satıp alıp, nasıl tüketeceğinizi bilmek çok önemli. Günümüzde her meyve ve sebzeyi mevsim dışında da marketlerde bulabiliyoruz, bu da kafamızı karıştırıyor. Sizde meyve ve sebzelerin hangi mevsimde yetiştiğini karıştıranlardansanız şubat ayı takvimimize göz atmanızda fayda var…

ŞUBAT AYINDA HANGİ SEBZELERİ TÜKETMELİYİZ?

Kereviz, pırasa, karnabahar, ıspanak, lahana, marul, roka, biberiye, nane, maydanoz, tere, brüksel lahanası, pazı, havuç, şalgam, pancar, bal kabağı

ŞUBAT AYINDA HANGİ MEYVELERİ TÜKETMELİYİZ?

Armut, cennet hurması, nar, elma, greyfurt, nar, portakal, mandalina, ayva, kestane.