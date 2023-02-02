Şubat ayı sebze ve meyve takvimi
Günümüz şartlarında, her türlü sebze ve meyveyi dört mevsim bulmak mümkün olsa da, mevsimsel ve taze beslenmenin insan sağlığı için çok önemli. Hem lezzet hem de sağlık açısından en doğrusu meyve ve sebzelerin mevsiminde tüketilmesidir.
Alışveriş listenizi hazırlarken mevsimde hangi sebze ve meyveyi satıp alıp, nasıl tüketeceğinizi bilmek çok önemli. Günümüzde her meyve ve sebzeyi mevsim dışında da marketlerde bulabiliyoruz, bu da kafamızı karıştırıyor. Sizde meyve ve sebzelerin hangi mevsimde yetiştiğini karıştıranlardansanız şubat ayı takvimimize göz atmanızda fayda var…
ŞUBAT AYINDA HANGİ SEBZELERİ TÜKETMELİYİZ?
Kereviz, pırasa, karnabahar, ıspanak, lahana, marul, roka, biberiye, nane, maydanoz, tere, brüksel lahanası, pazı, havuç, şalgam, pancar, bal kabağı
ŞUBAT AYINDA HANGİ MEYVELERİ TÜKETMELİYİZ?
Armut, cennet hurması, nar, elma, greyfurt, nar, portakal, mandalina, ayva, kestane.
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