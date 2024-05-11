Suç dünyasının kurnaz güçleri! Tarihin en büyük kadın mafyaları

İTALYA'NIN EN ÇOK ARANAN SUÇLULARINDAN BİRİ: MARIA LICCARDI

İtalya’nın en güçlü suç grubu olan Camorra’nın en büyük ailelerinden Secondigliano klanında olan Liccardi, Camorra’nın başına geçti. 1990’larda çoğu İtalyan gangster yakalanınca tüm iş kadınlara kaldığından Liccardi, tüm faaliyetlerin sorumluluğunu üstlendi; uyuşturucu kaçakçılığı, insan kaçakçılığı, fuhuş ve diğer çeşitli karlı ve yasa dışı uğraşlarla ilgili işleri organize etti.