Suç dünyasının kurnaz güçleri! Tarihin en büyük kadın mafyaları
Suç dünyasında genellikle erkeklerin egemen olduğu düşünülse de, tarih boyunca kadınlar da etkili roller üstlendi. Özgün kişilikleriyle öne çıkan bazı kadın gangsterlar, suç tarihine damga vuran isimler olarak yerlerini aldı. İşte, tarihin en büyük kadın mafyaları...
Yaşanmış suç vakaları çoğu zaman insanlar için ilgi çekici olmuştur. Genellikle erkek seri katiller ve suç çeteleri adlarından söz ettirse de tarihte birçok kadın mafya da bulunuyor. İşte, tarihin en büyük kadın mafyaları...
MİLYARDER GANGSTER: GRISELDA BLANCO
Griselda Blanco en zengin gangsterlardan birisiydi ve milyarder statüsüne ulaşan ilk kişiydi. Bu kadar zenginleşebilmesinin sebebi 1970'li ve 80'li yıllarda Kolombiya'dan ABD'ye kokain kaçırmasıdır. Blanco, meşhur Medellín kartelinde üst sıralarda yer alıyordu ve bilinene göre 3 kocasının da öldürülmesini emretti.
İSMİNİN HAKKINI VEREN MAFYA: RAHİBE PING
Gerçek adı Cheng Chiu Ping olan bu kadın için Çince’de kaçakçı anlamına gelen yılanbaş lakabı kullanılıyordu. Manhattan Çin Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir insan kaçakçısı çetesinin elebaşı olan Ping, Çin’den Amerika’ya 3 binden fazla yasadışı göçmen kaçırdı. Bu göçmenler, seyahat için 30 bin dolar ödemesine rağmen çoğu 100 günlük meşakkatli yolculuktan sağ çıkamadı.
İTALYA'NIN EN ÇOK ARANAN SUÇLULARINDAN BİRİ: MARIA LICCARDI
İtalya’nın en güçlü suç grubu olan Camorra’nın en büyük ailelerinden Secondigliano klanında olan Liccardi, Camorra’nın başına geçti. 1990’larda çoğu İtalyan gangster yakalanınca tüm iş kadınlara kaldığından Liccardi, tüm faaliyetlerin sorumluluğunu üstlendi; uyuşturucu kaçakçılığı, insan kaçakçılığı, fuhuş ve diğer çeşitli karlı ve yasa dışı uğraşlarla ilgili işleri organize etti.
POLİSLERİ KOVDURAN MAFTA: STEPHANIE ST. CLAIR
Stephanie St. Clair, Yasaklama dönemi Harlemi'nde düşük gelirli insanlara yarış atlarında kumar oynama yolunu sağladı. Bununla birlikte insanlar St. Clair için koşucu ve koleksiyoncu olarak çalıştığından, diğer yerel işletmelerden daha fazla iş olanağı sağlıyordu. Ayrıca yüksek mahkemede yargılanırken polis memurlarının önlemeleri gereken suçları önlemeyip rüşvet aldıklarını ortaya çıkardı.
OTOYOL SOYGUNCUSU: ARIZONA DONNIE BARKER
Arizona Donnie Barker, güçlü bir gangster ailesinin başıydı. Eşi George ile 4 çocukları vardı ve eğlence anlayışları ayrıntılı soygunlar yapmaktı. Yaptıkları soygunlar medyanın dikkatini çekti, otoyol hırsızlıkları ise zamanla çoğaldı ve cinayete de sebebiyet verdi.
(FOTOĞRAF TEMSİLİDİR)
AL CAPONE'NİN VARİSİ: VIRGINIA HILL
14 yaşındayken evlendiği kocasını terk edip Chicago’ya giden Hill, orada garson ve dansçı olarak çalışırken mafyayla ilk kez bağlantı kurdu. Suç alanındaki kariyerine Al Capone’un muhasebecisi olarak başladı. Daha sonra görünüşünü kullanarak kara para aklayıcısı ve casus olarak yükseldi.
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