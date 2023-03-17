Süper Baba dizisinin Fiko'su Şevket Altuğ'un son hali gündem oldu

cumhuriyet.com.tr
17 Mart 2023 Cuma, 11:16
<p>Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Şevket Altuğ, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.</p>

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Şevket Altuğ, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

<p>Bie dönemin popüler dizisi 'Süper Baba'de hayat verdiği 'Fiko' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu yaptığı paylaşımda, "80'i devirdik" notunu düştü.</p>

Bie dönemin popüler dizisi 'Süper Baba'de hayat verdiği 'Fiko' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu yaptığı paylaşımda, "80'i devirdik" notunu düştü.

<p>Şevval Sam, Bennu Yıldırımlar, Sümer Tilmaç ve Jülide Kural gibi isimlerle beraber rol alan Altuğ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 80 yaşına girdiğini duyurdu.</p>

Şevval Sam, Bennu Yıldırımlar, Sümer Tilmaç ve Jülide Kural gibi isimlerle beraber rol alan Altuğ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 80 yaşına girdiğini duyurdu.

<p>Kariyeri boyunca 20 filmde ve 4 dizide rol alan Altuğ, <strong>"80'i devirdik. Daha güzel günler göreceğiz"</strong> sözlerini yazdı. Usta oyuncunun temennisine takipçilerinden de destek geldi.  </p>

Kariyeri boyunca 20 filmde ve 4 dizide rol alan Altuğ, "80'i devirdik. Daha güzel günler göreceğiz" sözlerini yazdı. Usta oyuncunun temennisine takipçilerinden de destek geldi.  

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<p>Şevket Altuğ son olarak 2002'de ekrana gelen '<strong>Unutma Beni'</strong> isimli dizi ile izleyici karşısına çıkmıştı.</p>

Şevket Altuğ son olarak 2002'de ekrana gelen 'Unutma Beni' isimli dizi ile izleyici karşısına çıkmıştı.

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