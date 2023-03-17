Süper Baba dizisinin Fiko'su Şevket Altuğ'un son hali gündem oldu
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Şevket Altuğ, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Bie dönemin popüler dizisi 'Süper Baba'de hayat verdiği 'Fiko' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu yaptığı paylaşımda, "80'i devirdik" notunu düştü.
Şevval Sam, Bennu Yıldırımlar, Sümer Tilmaç ve Jülide Kural gibi isimlerle beraber rol alan Altuğ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 80 yaşına girdiğini duyurdu.
Kariyeri boyunca 20 filmde ve 4 dizide rol alan Altuğ, "80'i devirdik. Daha güzel günler göreceğiz" sözlerini yazdı. Usta oyuncunun temennisine takipçilerinden de destek geldi.
Şevket Altuğ son olarak 2002'de ekrana gelen 'Unutma Beni' isimli dizi ile izleyici karşısına çıkmıştı.
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