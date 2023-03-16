Ünlü oyuncu Zeynep Kankonde ölümden döndü! Başına inşaatan taş düştü, şikayetçi oldu
Rol aldığı 'Seversin', 'Aşk Mantık İntikam' ve 'Yeni Gelin' dizileriyle tanınan ünlü oyuncu Zeynep Kankonde'nin kafasına, bir inşaatın 7. katından taş düştü. Neye uğradığını şaşıran ve kbaşında şişlik oluşan ünlü oyuncunun polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.
'Seversin', 'Aşk Mantık İntikam' ve 'Yeni Gelin' dizilerinde oynadığı rollerle hafızalara kazınan oyuncu Zeynep Kankonde, ölümden döndü.
7'NCİ KATTAN BAŞINA TAŞ DÜŞTÜ
TV100'de yer alan habere göre, sabah saatlerinde meydana gelen olayda Oyuncu Zeynep Kankonde, arkadaşıyla birlikte Şişli’de yürüdüğü sırada inşaat halindeki bir binanın 7. katından kafasına taş düştü.
KENDİ İMKANLARIYLA HASTANEYE GİTTİ
Olayın ardından inşaatta çalışma yapan 2 işçiye seslenmesine rağmen yanıt alamayan Kankonde, kendi imkanlarıyla ile hastaneye gitti. Kafasında şişlik olan Kankonde, yapılan müdahalenin ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
Olayla ilgili tahkikat başlatan emniyet güçleri inşaat işçileri Bekir Susoy ve Sadi Türkmen’i adli işlemler için polis merkezine davet ettiği öğrenildi.
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