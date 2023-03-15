Şevket Altuğ kimdir, nereli, kaç yaşında? Şevket Altuğ hangi filmlerde oynadı?
Türk sinemasının usta oyuncularından Şevket Altuğ, bugüne kadar onlarca sinema filminde rol aldı. Sinemaseverler Şevket Altuğ'un kim olduğunu, nereli olduğunu ve hangi filmlerde rol aldığını merak ediyor. Peki, Şevket Altuğ kimdir, nereli, kaç yaşında? Şevket Altuğ hangi filmlerde oynadı?
Süper Baba dizisiyle hafızalara kazınan usta oyuncu Şevket Altuğ uzun süredir gözlerden uzak bir şekilde Bodrum'da hayatını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde 80. yaş gününü kutlayan Şevket Altuğ'un hayatı ve kariyeri araştırılıyor. İşte, Şevket Altuğ'un hayatına dair merak edilenler...
ŞEVKET ALTUĞ KİMDİR?
Şevket Altuğ, 13 Mart 1943 tarihinde Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dünyaya geldi. Aslen Trabzon, Sürmeneli olan Şevket Altuğ, ilkokuldan itibaren öğrenim gördüğü Galatasaray Lisesi'nden 1960 yılında mezun oldu. Aynı yıl girdiği İstanbul Üniversitesi Sinema ve Konservatuvarında dört sene eğitim gördü.
Şevket Altuğ, Perihan Abla dizisindeki Şakir ve Süper Baba dizisindeki Fikret rolleri ile tanındı. Tiyatro hayatı 1962 yılında başladı. Dostlar Tiyatrosu ve Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oyunculuk yaptı.
1975 yılından itibaren sinema ve televizyon filmlerinde oyunculuk yaptı. Atıf Yılmaz'ın yönettiği İşte Hayat, rol aldığı ilk sinema filmi olmuştur. Aile Şerefi, Gölge Oyunu, rol aldığı sinema filmlerindendir. Perihan Abla dizisinde Şakir ve Süper Baba dizisindeki Fikret rolleri ile tanındı. 2003'den sonra oyunculuğu bıraktı.
ŞEVKET ALTUĞ ÖZEL YAŞAMI
Şevket Altuğ, 1971 yılında tiyatrocu Jale Erdoğdu ile evlendi. Çiftin, Kezban ve Kerem adında iki çocukları oldu.
ŞEVKET ALTUĞ HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
1975: İşte Hayat
1976: Aile Şerefi
1976: Hababam Sınıfı Uyanıyor
1976: Hasip ile Nasip
1976: Kapıcılar Kralı
1976: Mağlup Edilemeyenler
1976: Meraklı Köfteci
1976: Öyle Olsun
1976: Gel Barışalım
1977: Gülen Gözler
1977: Şabanoğlu Şaban
1977: Seyahatname
1978: Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor
1979: Düşman
1981: Hababam Sınıfı Güle Güle
1982: Dolap Beygiri
1982: Yedi Bela Hüsnü
1983: Şekerpare
1983: Tokatçı
1986-1988: Perihan Abla
1990: Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni
1991: İmdat ile Zarife
1992: Gölge Oyunu
1993-1997: Süper Baba
2002: Unutma Beni
ŞEVKET ALTUĞ OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI
1963: Gizli Ordu : Brendan Beehan - Ankara Sanat Tiyatrosu
1963: Godot'u Beklerken : Samuel Becket - Ankara Sanat Tiyatrosu
1963: Mezarsız Ölüler : Jean Paul Sartre - Ankara Sanat Tiyatrosu
1963: Ölü Canlar : Nikolay Gogol/Arthur Adamov - Ankara Sanat Tiyatrosu
1969: Rosenbergler Ölmemeli : Alain Decaux - Dostlar Tiyatrosu
ŞEVKET ALTUĞ ÖDÜLLERİ
1995: En İyi Yerli Dizi, Erkek Oyuncu Ödülü - Altın Kelebek Ödülleri
1997: En İyi Yerli Dizi, Erkek Oyuncu Ödülü - İletişim 97 Zirvedekiler, Marmara Üniversitesi
2012: Sanatta 50.Yıl Teşekkür Plaketi - Emek Ödülü
2014: 3.Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali - Emek Ödülü
2015: İstanbul Flaş 2015 - Onur Ödülleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Deprem bölgelerinde sel felaketi!
- Mersin'de AKP'lilerden toplu istifa
- Erdoğan reklam!
- Liseler arası maçta 'Nazi' selamı skandalı
- Hatay Valisi istifa etti
- Fatih Altaylı'dan Belözoğlu'nun sözlerine sert tepki!
- İstanbul depremi için muhtemel dört senaryo
- İsyan eden yurttaş canlı yayında AKP'lilere küfür etti
- '13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu olacak'
- Selvitopu’ndan Erdoğan’a yanıt: Buyrun dönüştürün!