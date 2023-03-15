Şevket Altuğ kimdir, nereli, kaç yaşında? Şevket Altuğ hangi filmlerde oynadı?

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 13:08

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 13:08

Süper Baba dizisiyle hafızalara kazınan usta oyuncu Şevket Altuğ uzun süredir gözlerden uzak bir şekilde Bodrum'da hayatını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde 80. yaş gününü kutlayan Şevket Altuğ'un hayatı ve kariyeri araştırılıyor. İşte, Şevket Altuğ'un hayatına dair merak edilenler...

ŞEVKET ALTUĞ KİMDİR?

Şevket Altuğ, 13 Mart 1943 tarihinde Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dünyaya geldi. Aslen Trabzon, Sürmeneli olan Şevket Altuğ, ilkokuldan itibaren öğrenim gördüğü Galatasaray Lisesi'nden 1960 yılında mezun oldu. Aynı yıl girdiği İstanbul Üniversitesi Sinema ve Konservatuvarında dört sene eğitim gördü.

Şevket Altuğ, Perihan Abla dizisindeki Şakir ve Süper Baba dizisindeki Fikret rolleri ile tanındı. Tiyatro hayatı 1962 yılında başladı. Dostlar Tiyatrosu ve Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oyunculuk yaptı.

1975 yılından itibaren sinema ve televizyon filmlerinde oyunculuk yaptı. Atıf Yılmaz'ın yönettiği İşte Hayat, rol aldığı ilk sinema filmi olmuştur. Aile Şerefi, Gölge Oyunu, rol aldığı sinema filmlerindendir. Perihan Abla dizisinde Şakir ve Süper Baba dizisindeki Fikret rolleri ile tanındı. 2003'den sonra oyunculuğu bıraktı.

ŞEVKET ALTUĞ ÖZEL YAŞAMI

Şevket Altuğ, 1971 yılında tiyatrocu Jale Erdoğdu ile evlendi. Çiftin, Kezban ve Kerem adında iki çocukları oldu.

ŞEVKET ALTUĞ HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

1975: İşte Hayat

1976: Aile Şerefi

1976: Hababam Sınıfı Uyanıyor

1976: Hasip ile Nasip

1976: Kapıcılar Kralı

1976: Mağlup Edilemeyenler

1976: Meraklı Köfteci

1976: Öyle Olsun

1976: Gel Barışalım

1977: Gülen Gözler

1977: Şabanoğlu Şaban

1977: Seyahatname

1978: Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor

1979: Düşman

1981: Hababam Sınıfı Güle Güle

1982: Dolap Beygiri

1982: Yedi Bela Hüsnü

1983: Şekerpare

1983: Tokatçı

1986-1988: Perihan Abla

1990: Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni

1991: İmdat ile Zarife

1992: Gölge Oyunu

1993-1997: Süper Baba

2002: Unutma Beni

ŞEVKET ALTUĞ OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI

1963: Gizli Ordu : Brendan Beehan - Ankara Sanat Tiyatrosu

1963: Godot'u Beklerken : Samuel Becket - Ankara Sanat Tiyatrosu

1963: Mezarsız Ölüler : Jean Paul Sartre - Ankara Sanat Tiyatrosu

1963: Ölü Canlar : Nikolay Gogol/Arthur Adamov - Ankara Sanat Tiyatrosu

1969: Rosenbergler Ölmemeli : Alain Decaux - Dostlar Tiyatrosu

ŞEVKET ALTUĞ ÖDÜLLERİ

1995: En İyi Yerli Dizi, Erkek Oyuncu Ödülü - Altın Kelebek Ödülleri

1997: En İyi Yerli Dizi, Erkek Oyuncu Ödülü - İletişim 97 Zirvedekiler, Marmara Üniversitesi

2012: Sanatta 50.Yıl Teşekkür Plaketi - Emek Ödülü

2014: 3.Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali - Emek Ödülü

2015: İstanbul Flaş 2015 - Onur Ödülleri



