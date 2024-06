Yayınlanma: 14.06.2024 - 01:22

Güncelleme: 14.06.2024 - 01:22

Bugün binlerce seyircinin önünde ve canlı yayında Survivor All Star 2024 sezonunun şampiyonu belli oldu. Yarışmacılar, koca bir sezon boyunca bu final anını hayal ettiler. Hayallerine kavuşmak isteyen 4 isim, bu akşam canlı yayında mücadele etti. Ekran başına kilitlenen ve İstanbul'daki canlı yayında yer alan binlerce izleyici, büyük bir heyecanla kimin şampiyon olacağını merak ediyordu. Sonunda kazanan, Survivor All Star 2024'ün şampiyonu oldu. Peki, Survivor şampiyonu belli oldu! Survivor All Star şampiyonu kim oldu? İşte ayrıntılar...

Survivor All Star 2024'ün finalistleri Batuhan Karacakaya, Ogeday Girişken, Nefise Karatay ve Seda Ocak oldu. Binlerce kişinin desteğiyle canlı yayında mücadele eden bu dört isimden biri şampiyonluk kupasını kazandı. Yarışmacıların performans oranlarına göre yapılan eşleşmelerde, Ogeday ile Seda ve Batuhan ile Nefise karşı karşıya geldi. İlk turda Ogeday, Seda'yı 6-1'lik skorla eleyerek finale yükseldi. Aynı şekilde, Nefise de Batuhan'ı 6-1'lik skorla yenerek finale adını yazdırdı.

Böylece finalde, Ogeday ve Nefise şampiyonluk için karşılaştı. Her iki yarışmacı da daha önce katıldıkları sezonun şampiyonu olmuştu, bu yüzden bu karşılaşma "şampiyonlar düellosu" olarak büyük bir heyecana sahne oldu. Survivor All Star 2024'ün şampiyonu, nefes kesen bir mücadele sonrasında belli oldu. Tüm sezon boyunca gösterdikleri azim ve performansla dikkat çeken bu iki isim arasındaki yarış, izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi ve kazanan isim Survivor All Star 2024'ün şampiyonu olarak tarihe geçti.

SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Survivor All Star 2024 finalinde Nefise'yle karşı karşıya gelen Ogeday 6-2'lik skorla galip geldi. Survivor All Star 2024 şampiyonu Ogeday Girişken oldu. Kupa Ogeday'ın oldu.