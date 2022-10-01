Suşi nasıl yapılır? Suşi hangi balıktan yapılır? Suşi malzemeleri nelerdir?
Suşi neyden yapılır?
Suşi geleneksel olarak orta taneli beyaz pirinçle yapılır, ancak kahverengi pirinç veya kısa taneli pirinç ile hazırlanabilir. Genellikle kalamar, yılan balığı, sarıkuyruk, somon, ton balığı veya yengeç çubuğu gibi deniz ürünleri ile hazırlanır. Birçok suşi türü vejeteryandır. Genellikle gari, wasabi ve soya sosu ile servis edilir. Daikon veya takuan, yemek için popüler garnitürlerdir.
Suşi tarifi...
Pirinçler bol suda yıkanıp, kaynayan suya tuzu, sirkeyi ve yıkanmış pirinçleri ilave edip ara ara karıştırarak 13-16 dakika haşlanır. Pirinçler süzülüp geniş bir kaba yayarak soğutulur. Nori amerikan servis üzerine, parlak kısmı alta gelecek şekilde koyulup 1 cm boşluk bırakarak, pirinçler yerleştirilir. Pirincin üzerine diğer malzemeler eklenip suşi Amerikan servis yardımı ile sıkı bir şekilde sarılır. Rulo halindeki suşi keskin bir bıçak ile 6 eşit parçaya bölünür. Sos eşliğinde sunulur.
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