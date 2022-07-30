Tarkan'dan 'Kilyos' paylaşımı: 'Gel gör ki vaziyet bu...'
Doğa katliamlarına sessiz kalmayan ünlü sanatçı Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla, Kilyos sahilinin son halini gözler önüne serdi. Sahilde çektiği bir fotoğrafı "Burası Kilyos, ne kadar güzel değil mi?" notuyla paylaşan Megastar, ardından "Gel gör ki vaziyet bu" diyerek sahildeki çöp yığınlarını art arda paylaştı.
Toplumsal olaylara ilişkin duyarlılığı ile bilinen ünlü sanatçı Tarkan'dan 'Kilyos' paylaşımı geldi. Megastar, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla, Kilyos sahilinin son halini gösterdi.
"GEL GÖR Kİ VAZİYET BU..."
Sahilde çektiği bir fotoğrafı "Burası Kilyos, ne kadar güzel değil mi?" notuyla paylaşan Megastar, ardından "Gel gör ki vaziyet bu" diyerek sahildeki çöp yığınlarını art arda paylaştı.
"BİR ZAHMET ÇÖPÜNÜZÜ DE ALIN GİDİN"
Ünlü sanatçı, paylaşımlarının sonunda ise "Bir zahmet çöpünüzü de alın gidin" sözleriyle şu ifadeleri kullandı:
"Gel gör ki vaziyet bu... Çöpünü bırakıp giden insanlar ve öbek öbek çöp içinde plajlar. Bir zahmet çöpünüzü de alın gidin ya da bulunduğunuz yerde çöpe atın. Bu nedir yaa? Çok ayıp.
'Temizlik imandan gelir' gibi büyük laflar eden bir milletiz ama sonuca baktığımda her yer çöp içinde. Ormanlarımız, denizlerimiz, plajlarımız, doğamız çöp içinde. Kimse de demiyor ki bu çöpleri toplayalım, toplatalım. İşin en tuhafı da kanıksamışız bu durumu. Çöp içinde yaşamayı. Çok yazık.
Doğa bizim evimiz, her şeyimiz. Doğa biziz. Doğadır bize her şeyimizi veren. Üstüne titreyelim o yüzden. Ona iyi davranalım."
İşte, Tarkan'ın kamerasından Kilyos'un son hali...
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