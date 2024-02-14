Aynı yemeklerden sıkılanlara... İspanyol mutfağının sevilen lezzeti Pisto Manchego tarifi...

Pisto Manchego, sebzelerin muhteşem uyumu ve baharatların eşsiz dokunuşu ile sofralarınıza renk katacak. İspanya'nın geleneksel tariflerinden ilham alarak hazırlanan Pisto Manchego, pratik yapımı ile dikkat çekiyor...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.02.2024 - 11:26
Aynı yemeklerden sıkılanlara... İspanyol mutfağının sevilen lezzeti Pisto Manchego tarifi...
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Sofralarınıza yeni bir soluk getirmek isteyen ve aynı tür yemeklerden sıkılan lezzet tutkunları için harika bir önerimiz var! İspanyol mutfağının enfes bir lezzeti olan "Pisto Manchego" sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda sağlıklı ve besleyici içeriğiyle de öne çıkıyor.

MALZEMELER

2 adet orta boy patlıcan

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2 adet orta boy kabak

2 adet büyük boy kırmızı biber

2 adet büyük boy domates

1 adet büyük boy soğan

2-3 diş sarımsak

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

İsteğe bağlı olarak rendelenmiş peynir (Manchego veya benzeri bir peynir çeşidi)

YAPILIŞI

Patlıcanlar ve kabaklar küp şeklinde doğranır. Kırmızı biberler ve soğan da doğranır. Sarımsaklar ezilir veya ince ince doğranır. Domatesler küçük küpler halinde doğranır.

Bir tavada zeytinyağı ısıtılır. Doğranmış soğan ve sarımsaklar eklenip yumuşayana kadar kavrulur.

Soğanlar yumuşadıktan sonra doğranmış patlıcan, kabak ve kırmızı biberler eklenir. Sebzeler yumuşayana ve hafif renk alana kadar kavrulur.

Ardından doğranmış domatesler eklenir. Tuz ve karabiberle tatlandırılır.

Sebzeler yumuşayıp suyunu salıp çekene kadar orta ateşte pişirilir. Karışım koyulaşmalı ve sebzeler tamamen pişmeli.

Pişen Pisto Manchego servis tabağına alınır. Üzerine isteğe bağlı olarak rendelenmiş peynir veya yumurta eklenebilir.


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