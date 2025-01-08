Tok kalarak metabolizmanızı hızlandırın: Diyetteyken sık tüketmeniz gereken 10 sebze

Diyet süreci, sağlıklı ve dengeli beslenmenin önem kazandığı bir dönemdir. Bu süreçte, doğru besinleri tercih etmek hem kilo verme sürecinizi hızlandırır hem de vücudunuzun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri almanızı sağlar. Sebzeler, düşük kalorili olmaları ve lif, vitamin, mineral açısından zengin olmalarıyla diyet programlarının vazgeçilmezidir. Peki, diyetteyken hangi sebzeler daha sık tüketilmeli? İşte, diyetteyken sık tüketmeniz gereken 10 sebze...