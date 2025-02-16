Türk sinemasının yaratıcı ikilisi : En iyi Taylan biraderler filmleri

1. Vavien (2009)

Taylan Kardeşler’in en beğenilen ve en güçlü yapımlarından biri olan Vavien, kara mizah ve dramı ustalıkla harmanlayan bir film. Engin Günaydin’ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı film, mutsuz bir evlilik sürdüren bir adamın planladığı suç girişimi üzerinden gelişen olayları anlatıyor. Vavien, karakter derinliği, absürt komedisi ve etkileyici senaryosuyla Türk sinemasının en özgün işlerinden biri olarak kabul ediliyor.