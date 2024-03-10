Türkiye’de geçen hafta en çok izlenen diziler belli oldu

JustWatch, 26 Şubat - 3 Mart 2024 tarihlerinde Türkiye'de dijital platformlarda en çok izlenen dizileri açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
10 Mart 2024 Pazar, 15:10
Türkiye’de geçen hafta en çok izlenen diziler belli oldu

1. Shōgun

Shogun, 1600 yılında Japonya'da, yüzyılı belirleyen bir iç savaşın şafağında geçiyor. Lord Yoshii Toranaga, yakındaki bir balıkçı köyünde mahsur kalmış gizemli bir Avrupa gemisi bulunduğunda, Vekiller Konseyi'ndeki düşmanları ona karşı birleşirken hayatı için savaşmak zorunda kalır.

Türkiye’de geçen hafta en çok izlenen diziler belli oldu

2. The Walking Dead: The Ones Who Live

Dizi, The Walking Dead'deki Rick Grimes ve Michonne’nun macerasını konu alıyor. 

Türkiye’de geçen hafta en çok izlenen diziler belli oldu

3. Kuvvetli Bir Alkış

Varoluşsal sancılar çeken ve bir portakalın içinde yaşadığı önceki hayatını özleyen bir adam, onlarca yılı kapsayan bir hikayeyi anlatan bu dramada tuhaf ailesiyle uğraşır.

Türkiye’de geçen hafta en çok izlenen diziler belli oldu

4. Avatar: The Last Airbender

Avatar olarak bilinen bir çocuk, savaş hâlindeki dünyayı kurtarmak için dört element gücünde de ustalaşmalı ve onu durdurmaya kararlı olan acımasız bir düşmanla savaşmalıdır.

Türkiye’de geçen hafta en çok izlenen diziler belli oldu

5. The Walking Dead

Kasabanın polis şefi Rick Grimes bir gün vurularak hastaneye kaldırılır; fakat o komadayken geçen sürede bildiği yaşam altüst olmuştur. Artık dünya, insan etiyle beslenen zombilerin insafına kalacak! Tabii birazcık insani duyguları kaldıysa... Atlanta'da kaostan sonra sessizce hayatta kalmaya çalışan küçük bir grup insanınsa, birbirlerinden başka tutunacak kimseleri yok...

Türkiye’de geçen hafta en çok izlenen diziler belli oldu

6. Succession

Amerika'nın küresel medya şirketine sahip Roy ailesinin reisi Logan Roy (Brian Cox) belirsiz bir sağlık sorunu ile uğraşır. Kalan aile üyeleri ise bu sırada şirketin kontrolünü ele geçirmek için mücadele eder.

dizi Shogun the walking dead

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