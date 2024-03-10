Türkiye’de geçen hafta en çok izlenen diziler belli oldu
JustWatch, 26 Şubat - 3 Mart 2024 tarihlerinde Türkiye'de dijital platformlarda en çok izlenen dizileri açıkladı.
1. Shōgun
Shogun, 1600 yılında Japonya'da, yüzyılı belirleyen bir iç savaşın şafağında geçiyor. Lord Yoshii Toranaga, yakındaki bir balıkçı köyünde mahsur kalmış gizemli bir Avrupa gemisi bulunduğunda, Vekiller Konseyi'ndeki düşmanları ona karşı birleşirken hayatı için savaşmak zorunda kalır.
2. The Walking Dead: The Ones Who Live
Dizi, The Walking Dead'deki Rick Grimes ve Michonne’nun macerasını konu alıyor.
3. Kuvvetli Bir Alkış
Varoluşsal sancılar çeken ve bir portakalın içinde yaşadığı önceki hayatını özleyen bir adam, onlarca yılı kapsayan bir hikayeyi anlatan bu dramada tuhaf ailesiyle uğraşır.
4. Avatar: The Last Airbender
Avatar olarak bilinen bir çocuk, savaş hâlindeki dünyayı kurtarmak için dört element gücünde de ustalaşmalı ve onu durdurmaya kararlı olan acımasız bir düşmanla savaşmalıdır.
5. The Walking Dead
Kasabanın polis şefi Rick Grimes bir gün vurularak hastaneye kaldırılır; fakat o komadayken geçen sürede bildiği yaşam altüst olmuştur. Artık dünya, insan etiyle beslenen zombilerin insafına kalacak! Tabii birazcık insani duyguları kaldıysa... Atlanta'da kaostan sonra sessizce hayatta kalmaya çalışan küçük bir grup insanınsa, birbirlerinden başka tutunacak kimseleri yok...
6. Succession
Amerika'nın küresel medya şirketine sahip Roy ailesinin reisi Logan Roy (Brian Cox) belirsiz bir sağlık sorunu ile uğraşır. Kalan aile üyeleri ise bu sırada şirketin kontrolünü ele geçirmek için mücadele eder.
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