Türkiye'de tadı ile nam salan köfte çeşitleri: Türk mutfağında kaç çeşit köfte var?

SALİHLİ ODUN KÖFTESİ

Odun köfte, Manisa ilinin Salihli ilçesi yöresinde meşhur olan odun ateşinde yapılan bir şiş köfte türüdür.

Salihli odun köfte, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır.

Sadece meşe odunuyla yapılan özel pişirme metodu, Salihli'nin odun köftesini diğer köftelerden ayırıyor.