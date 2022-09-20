Türkiye'de tadı ile nam salan köfte çeşitleri: Türk mutfağında kaç çeşit köfte var?

cumhuriyet.com.tr
20 Eylül 2022 Salı, 13:40
<p>Köfte, Türk mutfağının önemli yemeklerinden biridir. Bir araştırmaya göre ülke mutfağında 291 çeşit köfte yemeği bulunmaktadır.</p> <p>İşte, Tekirdağ'dan İzmir'e, Trabzon'dan Sivas'a, en meşhur, en leziz köfteler....</p>

Köfte, Türk mutfağının önemli yemeklerinden biridir. Bir araştırmaya göre ülke mutfağında 291 çeşit köfte yemeği bulunmaktadır.

İşte, Tekirdağ'dan İzmir'e, Trabzon'dan Sivas'a, en meşhur, en leziz köfteler....

<p><strong>TEKİRDAĞ KÖFTESİ</strong></p> <p>Türkiye'de köfte denilince akla gelen ilk yer, <strong>Tekirdağ</strong>'dır. Tekirdağ köftesi hazırlanışındaki nüanslarla Tekirdağ ile bütünleşmiş bir üründür. </p> <p>Kullanılan etten, etin işlenişine ve köftenin hazırlanmasına değin bir dizi ayrıntı Tekirdağ köftesinin isminin ünlenmesini sağlamıştır.</p> <p>Tekirdağ köftesi'nin servisinde acı sos, közlenmiş biber ve domates ile dilimlenmiş soğan ve maydanoz kullanılır.</p>

TEKİRDAĞ KÖFTESİ

Türkiye'de köfte denilince akla gelen ilk yer, Tekirdağ'dır. Tekirdağ köftesi hazırlanışındaki nüanslarla Tekirdağ ile bütünleşmiş bir üründür. 

Kullanılan etten, etin işlenişine ve köftenin hazırlanmasına değin bir dizi ayrıntı Tekirdağ köftesinin isminin ünlenmesini sağlamıştır.

Tekirdağ köftesi'nin servisinde acı sos, közlenmiş biber ve domates ile dilimlenmiş soğan ve maydanoz kullanılır.

<p><strong>AKÇAABAT KÖFTESİ</strong></p> <p><strong>Trabzon</strong>'un Akçaabat ilçesinin tescilli damak tadı Akçaabat köftesi, Akçaabat'ın yaylalarında yetiştirilen inekler ile elde edilen bir köfte çeşididir.</p> <p>2009 yılında TPE tarafından Akçaabat yöresine ait olduğu tespit edilerek, coğrafi işaret tescili verilmiş ve 22 Temmuz 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.</p>

AKÇAABAT KÖFTESİ

Trabzon'un Akçaabat ilçesinin tescilli damak tadı Akçaabat köftesi, Akçaabat'ın yaylalarında yetiştirilen inekler ile elde edilen bir köfte çeşididir.

2009 yılında TPE tarafından Akçaabat yöresine ait olduğu tespit edilerek, coğrafi işaret tescili verilmiş ve 22 Temmuz 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

<p><strong>SİVAS KÖFTESİ</strong></p> <p><strong>Sivas köftesi,</strong> Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almış lezzetler arasındadır.</p> <p>Kendine özgü tarifiyle Sivas köftenin en önemli özelliği tuz ve etten yapılmasıdır. Bir diğer vazgeçilmez noktası ise Sivas köftenin etinde muhakkak Sivas eti kullanılır. </p> <p>Sivas köfte, köftede alabileceğiniz et tadının doruk noktasıdır.</p>

SİVAS KÖFTESİ

Sivas köftesi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almış lezzetler arasındadır.

Kendine özgü tarifiyle Sivas köftenin en önemli özelliği tuz ve etten yapılmasıdır. Bir diğer vazgeçilmez noktası ise Sivas köftenin etinde muhakkak Sivas eti kullanılır. 

Sivas köfte, köftede alabileceğiniz et tadının doruk noktasıdır.

<p><strong>İNEGÖL KÖFTE</strong></p> <p>İnegöl köfte, <strong>Bursa</strong>'nın İnegöl ilçesinde yapılan ızgara köftedir. 19. yüzyılın sonlarında Balkanlardan İnegöl'e gelen Türk göçmenleri halkı tarafından Türk mutfağına kazandırıldığı bilinmektedir. Yuvarlak şekilde yoğrulur ve ızgarada pişirilir.</p> <p>İnegöl köfte, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır.</p>

İNEGÖL KÖFTE

İnegöl köfte, Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan ızgara köftedir. 19. yüzyılın sonlarında Balkanlardan İnegöl'e gelen Türk göçmenleri halkı tarafından Türk mutfağına kazandırıldığı bilinmektedir. Yuvarlak şekilde yoğrulur ve ızgarada pişirilir.

İnegöl köfte, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır.

<p><strong>BALABAN KÖFTESİ</strong></p> <p>Yolunuz bir gün Eskişehir’e düşerse mutlaka denemeniz gereken bir lezzet: <strong>Eskişehir Balaban köftesi.</strong></p> <p>Porsiyonları dolu dolu olan Balaban Kebap'ın İsmi Tatarca'da "çok" anlamına gelen Balaban kelimesinden gelmektedir...</p>

BALABAN KÖFTESİ

Yolunuz bir gün Eskişehir’e düşerse mutlaka denemeniz gereken bir lezzet: Eskişehir Balaban köftesi.

Porsiyonları dolu dolu olan Balaban Kebap'ın İsmi Tatarca'da "çok" anlamına gelen Balaban kelimesinden gelmektedir...

<p><strong>TİRE ŞİŞ KÖFTE</strong></p> <p>Tire köftesi (Tire Şiş Köfte),<strong> İzmir</strong>'in Tire ilçesinde yapılan, yöreye özgü bir köfte türüdür.</p> <p>Geçmişi 1900’lü yıllara kadar uzanan Tire Şiş Köfte, yağ oranı en fazla %20, toplam et protein oranı kütlede en fazla %16 civarında olan dana veya sığır etinden üretilen ince uzun köftelerdir. Tire Şiş KöfteTürk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır.</p>

TİRE ŞİŞ KÖFTE

Tire köftesi (Tire Şiş Köfte), İzmir'in Tire ilçesinde yapılan, yöreye özgü bir köfte türüdür.

Geçmişi 1900’lü yıllara kadar uzanan Tire Şiş Köfte, yağ oranı en fazla %20, toplam et protein oranı kütlede en fazla %16 civarında olan dana veya sığır etinden üretilen ince uzun köftelerdir. Tire Şiş KöfteTürk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır.

<p><strong>ISLAMA KÖFTE</strong></p> <p>Islama köfte,<strong> Adapazarı</strong>'nın yöresel lezzetlerinden olan bir yemektir. Dilimlenmiş ekmekler biberli ve yağlı et suyuna batırılır ve köftelerle birlikte ızgaralanır.</p> <p>Adapazarı Islama Köftesi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır.</p>

ISLAMA KÖFTE

Islama köfte, Adapazarı'nın yöresel lezzetlerinden olan bir yemektir. Dilimlenmiş ekmekler biberli ve yağlı et suyuna batırılır ve köftelerle birlikte ızgaralanır.

Adapazarı Islama Köftesi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır.

<p><strong>SATIR KÖFTE</strong></p> <p>Satır köfte Edirne'nin <strong>Keşan</strong> bölgesinde çok ünlü olan bir köfte çeşididir. Diğer köftelerden farkı yapımında hazır kıyma kullanılmamasıdır. </p> <p>Satır Köfte'nin sırrı Trakya bölgesinde doğal ortamda yetişen yonca, kekik, buğday gibi doğal ürünlerle beslenen süt kuzularının etinin lezzettindedir.</p> <p>Öte yandan Satır Köfte'yi diğer köftelerden ayıran başka bir özellik de dana eti ve kuzu etinin birlikte kullanılmasıdır.</p>

SATIR KÖFTE

Satır köfte Edirne'nin Keşan bölgesinde çok ünlü olan bir köfte çeşididir. Diğer köftelerden farkı yapımında hazır kıyma kullanılmamasıdır. 

Satır Köfte'nin sırrı Trakya bölgesinde doğal ortamda yetişen yonca, kekik, buğday gibi doğal ürünlerle beslenen süt kuzularının etinin lezzettindedir.

Öte yandan Satır Köfte'yi diğer köftelerden ayıran başka bir özellik de dana eti ve kuzu etinin birlikte kullanılmasıdır.

<p><strong>SALİHLİ ODUN KÖFTESİ</strong></p> <p>Odun köfte, <strong>Manisa</strong> ilinin Salihli ilçesi yöresinde meşhur olan odun ateşinde yapılan bir şiş köfte türüdür.</p> <p>Salihli odun köfte, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır.</p> <p>Sadece meşe odunuyla yapılan özel pişirme metodu, Salihli'nin odun köftesini diğer köftelerden ayırıyor.</p>

SALİHLİ ODUN KÖFTESİ

Odun köfte, Manisa ilinin Salihli ilçesi yöresinde meşhur olan odun ateşinde yapılan bir şiş köfte türüdür.

Salihli odun köfte, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır.

Sadece meşe odunuyla yapılan özel pişirme metodu, Salihli'nin odun köftesini diğer köftelerden ayırıyor.

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