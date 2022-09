TV yayın akışı 3 Eylül 2022 Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 2 YAYIN AKIŞI

11:30 Tiyatro Dünyası

12:00 Anjelika Akbar İle Sesler

12:30 Karalama Defteri

13:00 Türk Caz Standartları Enstitüsü

13:45 Sinema +

14:30 Tarihin Ruhu

15:00 Yabancı Sinema: Yağmurlu Bir Pazar (Like Sunday, Like Rain)

17:00 Aramızda Müzik Var

17:45 Pasajlar

18:00 Arşivden Konserler

18:30 Çizgizar

18:45 Yeryüzleri

19:00 Kelimeler ve Şeyler

20:00 Hauser Dubrovnik Konseri (Hauser: Alone, Together from Dubrovnik)

20:30 Evliya Çelebi

21:15 Geri Dönüşen Sanat

21:45 Film Önü

22:00 Yerli Sinema: İki Şafak Arasında

23:45 Film Arkası

00:15 Hauser Dubrovnik Konseri (Hauser: Alone, Together from Dubrovnik)

00:45 Yeryüzleri

01:00 Film Önü

01:15 Yerli Sinema: İki Şafak Arasında

03:00 Film Arkası

03:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ

04:00 Tarihin Ruhu

04:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri