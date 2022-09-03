TV yayın akışı 3 Eylül 2022 Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
03 Eylül 2022 Cumartesi, 09:50
<p>Uzun bir haftanın ardından cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, <strong>3 Eylül Cumartesi</strong> günü TV yayın akışı...</p>

Uzun bir haftanın ardından cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 3 Eylül Cumartesi günü TV yayın akışı...

<p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong>    20:00  Şarkılar Bizi Söyler</p> <p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong>        20:00  Senden Daha Güzel</p> <p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong>      20:00  Ercan Saatçi İle Çok Akustik</p> <p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI </strong>             20:00  MasterChef Türkiye</p> <p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI     </strong>      20:00  Gönül Dağı</p> <p><strong>ATV YAYIN AKIŞI   </strong>           20:00  Kardeşlerim</p> <p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong>   20:00  Güldür Güldür Show</p> <p><strong>TRT 2 YAYIN AKIŞI </strong>          20:00  Hauser Dubrovnik Konseri (Hauser: Alone, Together from Dubrovnik)  </p>

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00  Şarkılar Bizi Söyler

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00  Senden Daha Güzel

STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00  Ercan Saatçi İle Çok Akustik

TV8 YAYIN AKIŞI              20:00  MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00  Gönül Dağı

ATV YAYIN AKIŞI              20:00  Kardeşlerim

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00  Güldür Güldür Show

TRT 2 YAYIN AKIŞI           20:00  Hauser Dubrovnik Konseri (Hauser: Alone, Together from Dubrovnik)  

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki</p> <p>09:45 Magazin D Cumartesi</p> <p>13:00 Seversin</p> <p>15:15 Üç Kız Kardeş</p> <p>18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Şarkılar Bizi Söyler</p> <p>23:45 Son Köpekbalığı İstilası (Yabancı Sinema)</p> <p>01:30 Son Köpekbalığı İstilası (Yabancı Sinema)</p> <p>04:00 Müzik Arası</p> <p>05:00 Yabancı Damat</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Seversin

15:15 Üç Kız Kardeş

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

23:45 Son Köpekbalığı İstilası (Yabancı Sinema)

01:30 Son Köpekbalığı İstilası (Yabancı Sinema)

04:00 Müzik Arası

05:00 Yabancı Damat

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat Hafta Sonu</p> <p>11:15 Ekonomi Arası</p> <p>11:20 Kamera Arkası</p> <p>12:00 İyilik</p> <p>15:30 Kazanan Restoran</p> <p>16:45 Kusursuz Kiracı</p> <p>19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Senden Daha Güzel</p> <p>00:00 İbrahim Selim İle Bu Gece</p> <p>02:45 Kusursuz Kiracı</p> <p>03:30 Kazanan Restoran</p> <p>04:45 Her Yerde Sen</p> <p>05:45 İnadına Aşk</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kamera Arkası

12:00 İyilik

15:30 Kazanan Restoran

16:45 Kusursuz Kiracı

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Senden Daha Güzel

00:00 İbrahim Selim İle Bu Gece

02:45 Kusursuz Kiracı

03:30 Kazanan Restoran

04:45 Her Yerde Sen

05:45 İnadına Aşk

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 İki Aile</p> <p>09:30 Çizgi Film</p> <p>10:00 Burcu İle Hafta Sonu</p> <p>12:00 Erkenci Kuş</p> <p>15:00 En Güzel Bölüm</p> <p>15:15 Kiralık Aşk</p> <p>18:45 Star Haber</p> <p>20:00 Ercan Saatçi İle Çok Akustik</p> <p>00:30 Jackie Chan Kung Fu Ustası (Yabancı Sinema)</p> <p>02:00 Jackie Chan Kung Fu Ustası (Yabancı Sinema)</p> <p>03:30 Erkenci Kuş</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

09:30 Çizgi Film

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Erkenci Kuş

15:00 En Güzel Bölüm

15:15 Kiralık Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Ercan Saatçi İle Çok Akustik

00:30 Jackie Chan Kung Fu Ustası (Yabancı Sinema)

02:00 Jackie Chan Kung Fu Ustası (Yabancı Sinema)

03:30 Erkenci Kuş

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>09:45 Süper 1 Takım</p> <p>10:00 Bir Yemek Olsan</p> <p>10:45 Gazete Magazin</p> <p>13:15 MasterChef Türkiye</p> <p>15:15 Küçük Ortak (Yerli Sinema)</p> <p>18:00 MasterChef Türkiye</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye</p> <p>00:15 Doya Doya Moda</p> <p>02:15 Canım Annem</p> <p>04:15 Gazete Magazin</p> <p>05:30 Bilginiz Olsun</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Bir Yemek Olsan

10:45 Gazete Magazin

13:15 MasterChef Türkiye

15:15 Küçük Ortak (Yerli Sinema)

18:00 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Doya Doya Moda

02:15 Canım Annem

04:15 Gazete Magazin

05:30 Bilginiz Olsun

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:40 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>05:45 Kalk Gidelim</p> <p>09:30 Bu Toprağın Sesi</p> <p>10:30 Şefin Sağlıklı Masası</p> <p>11:40 Gönül Dağı</p> <p>15:50 Balkan Ninnisi</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Gönül Dağı</p> <p>00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi</p> <p>01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı</p> <p>02:00 Bu Toprağın Sesi</p> <p>02:40 Balkan Ninnisi</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:40 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:45 Kalk Gidelim

09:30 Bu Toprağın Sesi

10:30 Şefin Sağlıklı Masası

11:40 Gönül Dağı

15:50 Balkan Ninnisi

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

02:00 Bu Toprağın Sesi

02:40 Balkan Ninnisi

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 ATV’de Hafta Sonu</p> <p>10:00 Kardeşlerim</p> <p>13:20 Aşk Bu Mu? (Yerli Sinema)</p> <p>15:30 Gül Masalı</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Kardeşlerim</p> <p>23:15 Su ve Ateş (Yabancı Sinema)</p> <p>02:25 Kıyamet (Yabancı Sinema)</p> <p>04:20 Bir Zamanlar Çukurova</p>

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Kardeşlerim

13:20 Aşk Bu Mu? (Yerli Sinema)

15:30 Gül Masalı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

23:15 Su ve Ateş (Yabancı Sinema)

02:25 Kıyamet (Yabancı Sinema)

04:20 Bir Zamanlar Çukurova

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 Çocuktan Al Haberi</p> <p>10:00 Cumartesi Sürprizi</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>14:30 Arabesk (Yerli Sinema)</p> <p>16:30 Japon İşi (Yerli Sinema)</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>03:00 Japon İşi (Yerli Sinema)</p> <p>04:30 Kayıp İnci (Yerli Sinema)</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:15 Çocuktan Al Haberi

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Arabesk (Yerli Sinema)

16:30 Japon İşi (Yerli Sinema)

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

03:00 Japon İşi (Yerli Sinema)

04:30 Kayıp İnci (Yerli Sinema)

<p><strong>TRT 2 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>11:30 Tiyatro Dünyası</p> <p>12:00 Anjelika Akbar İle Sesler</p> <p>12:30 Karalama Defteri</p> <p>13:00 Türk Caz Standartları Enstitüsü</p> <p>13:45 Sinema +</p> <p>14:30 Tarihin Ruhu</p> <p>15:00 Yabancı Sinema: Yağmurlu Bir Pazar (Like Sunday, Like Rain)</p> <p>17:00 Aramızda Müzik Var</p> <p>17:45 Pasajlar</p> <p>18:00 Arşivden Konserler</p> <p>18:30 Çizgizar</p> <p>18:45 Yeryüzleri</p> <p>19:00 Kelimeler ve Şeyler</p> <p>20:00 Hauser Dubrovnik Konseri (Hauser: Alone, Together from Dubrovnik)</p> <p>20:30 Evliya Çelebi</p> <p>21:15 Geri Dönüşen Sanat</p> <p>21:45 Film Önü</p> <p>22:00 Yerli Sinema: İki Şafak Arasında</p> <p>23:45 Film Arkası</p> <p>00:15 Hauser Dubrovnik Konseri (Hauser: Alone, Together from Dubrovnik)</p> <p>00:45 Yeryüzleri</p> <p>01:00 Film Önü</p> <p>01:15 Yerli Sinema: İki Şafak Arasında</p> <p>03:00 Film Arkası</p> <p>03:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ</p> <p>04:00 Tarihin Ruhu</p> <p>04:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri</p>

TRT 2 YAYIN AKIŞI

11:30 Tiyatro Dünyası

12:00 Anjelika Akbar İle Sesler

12:30 Karalama Defteri

13:00 Türk Caz Standartları Enstitüsü

13:45 Sinema +

14:30 Tarihin Ruhu

15:00 Yabancı Sinema: Yağmurlu Bir Pazar (Like Sunday, Like Rain)

17:00 Aramızda Müzik Var

17:45 Pasajlar

18:00 Arşivden Konserler

18:30 Çizgizar

18:45 Yeryüzleri

19:00 Kelimeler ve Şeyler

20:00 Hauser Dubrovnik Konseri (Hauser: Alone, Together from Dubrovnik)

20:30 Evliya Çelebi

21:15 Geri Dönüşen Sanat

21:45 Film Önü

22:00 Yerli Sinema: İki Şafak Arasında

23:45 Film Arkası

00:15 Hauser Dubrovnik Konseri (Hauser: Alone, Together from Dubrovnik)

00:45 Yeryüzleri

01:00 Film Önü

01:15 Yerli Sinema: İki Şafak Arasında

03:00 Film Arkası

03:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ

04:00 Tarihin Ruhu

04:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

3 Eylül 2022 tv yayın akışı yayın akışı bugün hangi film var? Film film gecesi trt 2 filmleri yabancı film hangi film/dizi var? televizyonda ne var? hangi kanalda ne var?

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler