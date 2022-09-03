TV yayın akışı 3 Eylül 2022 Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Uzun bir haftanın ardından cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 3 Eylül Cumartesi günü TV yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Şarkılar Bizi Söyler
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Senden Daha Güzel
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Ercan Saatçi İle Çok Akustik
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Gönül Dağı
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kardeşlerim
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
TRT 2 YAYIN AKIŞI 20:00 Hauser Dubrovnik Konseri (Hauser: Alone, Together from Dubrovnik)
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Seversin
15:15 Üç Kız Kardeş
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
23:45 Son Köpekbalığı İstilası (Yabancı Sinema)
01:30 Son Köpekbalığı İstilası (Yabancı Sinema)
04:00 Müzik Arası
05:00 Yabancı Damat
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kamera Arkası
12:00 İyilik
15:30 Kazanan Restoran
16:45 Kusursuz Kiracı
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Senden Daha Güzel
00:00 İbrahim Selim İle Bu Gece
02:45 Kusursuz Kiracı
03:30 Kazanan Restoran
04:45 Her Yerde Sen
05:45 İnadına Aşk
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
09:30 Çizgi Film
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Erkenci Kuş
15:00 En Güzel Bölüm
15:15 Kiralık Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Ercan Saatçi İle Çok Akustik
00:30 Jackie Chan Kung Fu Ustası (Yabancı Sinema)
02:00 Jackie Chan Kung Fu Ustası (Yabancı Sinema)
03:30 Erkenci Kuş
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:40 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:45 Kalk Gidelim
09:30 Bu Toprağın Sesi
10:30 Şefin Sağlıklı Masası
11:40 Gönül Dağı
15:50 Balkan Ninnisi
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 Bu Toprağın Sesi
02:40 Balkan Ninnisi
TRT 2 YAYIN AKIŞI
11:30 Tiyatro Dünyası
12:00 Anjelika Akbar İle Sesler
12:30 Karalama Defteri
13:00 Türk Caz Standartları Enstitüsü
13:45 Sinema +
14:30 Tarihin Ruhu
15:00 Yabancı Sinema: Yağmurlu Bir Pazar (Like Sunday, Like Rain)
17:00 Aramızda Müzik Var
17:45 Pasajlar
18:00 Arşivden Konserler
18:30 Çizgizar
18:45 Yeryüzleri
19:00 Kelimeler ve Şeyler
20:00 Hauser Dubrovnik Konseri (Hauser: Alone, Together from Dubrovnik)
20:30 Evliya Çelebi
21:15 Geri Dönüşen Sanat
21:45 Film Önü
22:00 Yerli Sinema: İki Şafak Arasında
23:45 Film Arkası
00:15 Hauser Dubrovnik Konseri (Hauser: Alone, Together from Dubrovnik)
00:45 Yeryüzleri
01:00 Film Önü
01:15 Yerli Sinema: İki Şafak Arasında
03:00 Film Arkası
03:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ
04:00 Tarihin Ruhu
04:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
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