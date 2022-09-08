TV yayın akışı 8 Eylül 2022 Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Hafta sonuna adım adım yaklaşırken perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 8 Eylül Perşembe günü TV yayın akışı...
Kanal D, Fox TV, Show TV, TV8, TRT 1, ATV, TRT 2, Star TV 8 Eylül 2022 Perşembe tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Camdaki Kız
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kusursuz Kiracı
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kung Fu Yoga
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Masterchef Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Yabancı Sinema Gizli Sayılar
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Bir Küçük Gün Işığı
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Duy Beni
TRT 2 YAYIN AKIŞI 20:00 Karar Perdesi
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Kusursuz Kiracı
22:30 Kazanan Restoran
23:30 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya
02:45 Kazanan Restoran
03:45 Bay Yanlış
06:00 İnadına Aşk
ATV YAYIN AKIŞI
06:25 Bir Zamanlar Çukurova
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Küçük Gün Işığı
23:00 Yabancı Sinema Jiu Jutsu
01:00 Yabancı Sinema Jiu Jutsu
02:45 Mutfak Bahane
04:45 Bir Zamanlar Çukurova
TRT 2 YAYIN AKIŞI
08:30 Anadolu Arkeolojisi
09:00 Belgesel: Kökler
09:30 Tarihin Ruhu
10:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
11:00 Koleksiyoner
11:30 Bir Filmin Hikayesi Kara Murat
12:00 Hayat Sanat
12:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ
13:00 Edebiyat Söyleşileri
14:00 Yerli Sinema: Güvercin
15:30 Sarayın Lezzetleri
16:00 Bir Resim Bir Hikaye
16:30 Eşik
17:00 Felsefe Söyleşileri
18:00 Hayat Sanat
18:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
19:00 Sinema +
19:45 Geri Dönüşen Sanat
20:00 Karar Perdesi
21:00 Sessizce
21:30 Bir Filmin Hikayesi Kara Murat
22:00 Yabancı Sinema: Mandalina Bahçesi (Tangerines)
23:30 Evliya Çelebi
00:00 Karar Perdesi
01:00 Yabancı Sinema: Mandalina Bahçesi (Tangerines)
02:30 Sinema +
03:15 Aramızda Müzik Var
04:00 Kelimeler ve Şeyler
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