TV yayın akışı 8 Eylül 2022 Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
08 Eylül 2022 Perşembe, 10:00
<p>Hafta sonuna adım adım yaklaşırken perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte,<strong> 8 Eylül Perşembe günü</strong> TV yayın akışı...</p> <p>Kanal D, Fox TV, Show TV, TV8, TRT 1, ATV, TRT 2, Star TV<strong> 8 Eylül 2022 Perşembe</strong> tv yayın akışı...</p>

Hafta sonuna adım adım yaklaşırken perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 8 Eylül Perşembe günü TV yayın akışı...

Kanal D, Fox TV, Show TV, TV8, TRT 1, ATV, TRT 2, Star TV 8 Eylül 2022 Perşembe tv yayın akışı...

<p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong>      20:00 Camdaki Kız</p> <p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI   </strong>       20:00 Kusursuz Kiracı</p> <p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong>       20:00 Kung Fu Yoga</p> <p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI   </strong>              20:00 Masterchef Türkiye</p> <p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI </strong>             20:00 Yabancı Sinema Gizli Sayılar</p> <p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong>               20:00 Bir Küçük Gün Işığı</p> <p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong>      20:00 Duy Beni</p> <p><strong>TRT 2 YAYIN AKIŞI </strong>             20:00 Karar Perdesi</p>

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI       20:00 Camdaki Kız

FOX TV YAYIN AKIŞI          20:00 Kusursuz Kiracı

STAR TV YAYIN AKIŞI        20:00 Kung Fu Yoga

TV8 YAYIN AKIŞI                 20:00 Masterchef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI              20:00 Yabancı Sinema Gizli Sayılar

ATV YAYIN AKIŞI                20:00 Bir Küçük Gün Işığı

SHOW TV YAYIN AKIŞI      20:00 Duy Beni

TRT 2 YAYIN AKIŞI              20:00 Karar Perdesi

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta</p> <p>11:00 Yaprak Dökümü</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Arka Sokaklar</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Camdaki Kız</p> <p>23:15 Yabancı Sinema Şok Dalgası 2</p> <p>01:00 Yabancı Sinema Şok Dalgası 2</p> <p>02:30 Gelinim Mutfakta</p> <p>05:400 Magazin D Yaz</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız

23:15 Yabancı Sinema Şok Dalgası 2

01:00 Yabancı Sinema Şok Dalgası 2

02:30 Gelinim Mutfakta

05:400 Magazin D Yaz

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat</p> <p>10:45 Ekonomi Arası</p> <p>10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>13:00 En Hamarat Benim</p> <p>16:00 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Kusursuz Kiracı</p> <p>22:30 Kazanan Restoran</p> <p>23:30 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya</p> <p>02:45 Kazanan Restoran</p> <p>03:45 Bay Yanlış</p> <p>06:00 İnadına Aşk</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Kusursuz Kiracı

22:30 Kazanan Restoran

23:30 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya

02:45 Kazanan Restoran

03:45 Bay Yanlış

06:00 İnadına Aşk

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Mesut Yar ile Bugün</p> <p>09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi</p> <p>10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Kiralık Aşk</p> <p>18:45 Star Ana Haber</p> <p>20:00 Yabancı Sinema Kung Fu Yoga</p> <p>22:15 Yabancı Sinema Kung Fu Yoga</p> <p>00:20 Aramızda Kalsın</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:45 Star Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Kung Fu Yoga

22:15 Yabancı Sinema Kung Fu Yoga

00:20 Aramızda Kalsın

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:15 Oynat Bakalım</p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 MasterChef Türkiye</p> <p>12:45 Canım Annem</p> <p>13:45 Doya Doya Moda</p> <p>16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye</p> <p>00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>02:30 Doya Doya Moda</p> <p>04:15 Canım Annem</p> <p>05:00 8X8</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:15 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 MasterChef Türkiye

12:45 Canım Annem

13:45 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

02:30 Doya Doya Moda

04:15 Canım Annem

05:00 8X8

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:28 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı</p> <p>06:30 Yedi Numara</p> <p>11:40 Anadolu’da Yaşam </p> <p>12:45 Masumlar Apartmanı</p> <p>16:10 Yeşil Deniz</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Yabancı Sinema Gizli Sayılar</p> <p>22:40 Kasaba Doktoru</p> <p>02:00 Mükemmel Eşleşme</p> <p>04:20 Masumlar Apartmanı</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:28 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı

06:30 Yedi Numara

11:40 Anadolu’da Yaşam 

12:45 Masumlar Apartmanı

16:10 Yeşil Deniz

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema Gizli Sayılar

22:40 Kasaba Doktoru

02:00 Mükemmel Eşleşme

04:20 Masumlar Apartmanı

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:25 Bir Zamanlar Çukurova</p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol’da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>23:00 Yabancı Sinema Jiu Jutsu</p> <p>01:00 Yabancı Sinema Jiu Jutsu</p> <p>02:45 Mutfak Bahane</p> <p>04:45 Bir Zamanlar Çukurova</p>

ATV YAYIN AKIŞI

06:25 Bir Zamanlar Çukurova

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Küçük Gün Işığı

23:00 Yabancı Sinema Jiu Jutsu

01:00 Yabancı Sinema Jiu Jutsu

02:45 Mutfak Bahane

04:45 Bir Zamanlar Çukurova

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Mesut Yar ile Bugün</p> <p>09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi</p> <p>10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Kiralık Aşk</p> <p>18:45 Star Ana Haber</p> <p>20:00 Duy Beni</p> <p>00:20 Aramızda Kalsın</p> <p>02:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>04:00 Kiralık Aşk</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:45 Star Ana Haber

20:00 Duy Beni

00:20 Aramızda Kalsın

02:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

04:00 Kiralık Aşk

<p><strong>TRT 2 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Anadolu Arkeolojisi</p> <p>09:00 Belgesel: Kökler</p> <p>09:30 Tarihin Ruhu</p> <p>10:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta</p> <p>11:00 Koleksiyoner</p> <p>11:30 Bir Filmin Hikayesi Kara Murat</p> <p>12:00 Hayat Sanat</p> <p>12:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ</p> <p>13:00 Edebiyat Söyleşileri</p> <p>14:00 Yerli Sinema: Güvercin</p> <p>15:30 Sarayın Lezzetleri</p> <p>16:00 Bir Resim Bir Hikaye</p> <p>16:30 Eşik</p> <p>17:00 Felsefe Söyleşileri</p> <p>18:00 Hayat Sanat</p> <p>18:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri</p> <p>19:00 Sinema +</p> <p>19:45 Geri Dönüşen Sanat</p> <p>20:00 Karar Perdesi</p> <p>21:00 Sessizce</p> <p>21:30 Bir Filmin Hikayesi Kara Murat</p> <p>22:00 Yabancı Sinema: Mandalina Bahçesi (Tangerines)</p> <p>23:30 Evliya Çelebi</p> <p>00:00 Karar Perdesi</p> <p>01:00 Yabancı Sinema: Mandalina Bahçesi (Tangerines)</p> <p>02:30 Sinema +</p> <p>03:15 Aramızda Müzik Var</p> <p>04:00 Kelimeler ve Şeyler</p>

TRT 2 YAYIN AKIŞI

08:30 Anadolu Arkeolojisi

09:00 Belgesel: Kökler

09:30 Tarihin Ruhu

10:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

11:00 Koleksiyoner

11:30 Bir Filmin Hikayesi Kara Murat

12:00 Hayat Sanat

12:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ

13:00 Edebiyat Söyleşileri

14:00 Yerli Sinema: Güvercin

15:30 Sarayın Lezzetleri

16:00 Bir Resim Bir Hikaye

16:30 Eşik

17:00 Felsefe Söyleşileri

18:00 Hayat Sanat

18:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

19:00 Sinema +

19:45 Geri Dönüşen Sanat

20:00 Karar Perdesi

21:00 Sessizce

21:30 Bir Filmin Hikayesi Kara Murat

22:00 Yabancı Sinema: Mandalina Bahçesi (Tangerines)

23:30 Evliya Çelebi

00:00 Karar Perdesi

01:00 Yabancı Sinema: Mandalina Bahçesi (Tangerines)

02:30 Sinema +

03:15 Aramızda Müzik Var

04:00 Kelimeler ve Şeyler

8 Eylül 2022 tv yayın akışı bugün hangi film var? ATV FOX TV Star TV Show TV TRT2 trt 2 filmleri

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