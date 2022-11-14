Usta sanatçı Muazzez Abacı'nın son hali ortaya çıktı
Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle gündeme gelen Türk Sanat Müziği sanatçısı Muazzez Abacı, sahneden ve ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor.
Sanatçı Onur Akay, Muazzez Abacı'nın son halini paylaştı.
Abacı'nın 75. yaş gününü kutlayan Akay, "Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesi Muazzez Abacı, dün 75. yaşını kutladı. 12 Kasım 1947 doğumlu olan değerli sanatçımızın dün çekilen fotoğrafını sizlerle paylaşmak istedim. Amerika’dan Türkiye’ye dönen değerli sanatçımıza uzun ömürler dilerim" ifadelerini kullandı.
İşte Muazzez Abacı'nın son hali...
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