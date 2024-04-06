Uzmanından korkutan uyarı: 'Stres kansere neden olabilir'

“ZAYIFLAMIŞ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ KANSERİN ORTAYA ÇIKMASINI KOLAYLAŞTIRIR”

Stresin insanda bıraktığı etkiyle ilgili konuşan Topcu, “Stresli olduğumuz zaman vücudumuzda olan adrenalin ve kortizon hormonu salınımında çok fazla artış olur. Bunlar da birçok fiziksel değişikliklere ve hastalıklara sebep olur. Kalp atış hızımız artar. Kaslarımız gerilir. Sindirim sistemimizin, mide-bağırsak sistemimizin çalışması değişir. En önemlisi de uyku sorunları ortaya çıkartır. Stres bazen uyku kalitesini etkiler ve bazen de kişinin çok uymasına ya da ciddi anlamda uykusuzluğa neden olur. Diğer bir faktör de kronik stres, bağışıklık sisteminin işleyişini etkileyebilir. Bu, vücudun hastalıklara ve enfeksiyonlara karşı savunmasını zayıflatır. Zayıflamış bir bağışıklık sistemi olan kişide kanserin oluşması ortaya çıkması çok kolaylaşmış olur” şeklinde konuştu.