Yemekleriyle isimlerini tarihe geçiren kişiler: Yaptığı tabaklarla ünlü olan şefler ve hikayeleri...

FETTUCINE ALFREDO

Fettuccine Alfredo, bir İtalyan restoranı sahibi olan Alfredo di Lelio'nun adını almıştır. Restoran sahibi Alfredo di Lelio, 20. yüzyılın ilk yarısında Roma'da bir restoran işletiyordu. 1914'te hamile olan karısı yemek yemekte güçlük çekiyordu, bu yüzden ona parmesan ve tereyağından oluşan bir makarna uyarladı. Daha sonra yemeği, restoranı Alfredo alla Scrofa'nın menüsüne koydu ve kendi versiyonuna Fettuccine Alfredo adını verdi.

Hollywood ünlüleri Mary Pickford ve Douglas Fairbanks balayında restoranını ziyaret edip yemeği yediler. Eve döndüklerinde sık sık yemek hakkında konuşmaya başladıkları duyuldu. Bu, restoranın ve yemeğin Amerikalı turistler arasında popüler olmasına neden oldu.