Yer Kars... İlk defa bu kadar net görüntülendi

Sarıkamış'ta Avrasya ve Kafkas vaşağı olmak üzere iki türün yaşadığını anlatan Çoban, şunları kaydetti:

"Videoda görülen Kafkas vaşağı. Bu zamana kadar aslında türünün alınmış en iyi gündüz videosu. Avını nasıl avladığını, nasıl takip ettiğini çok net bir şekilde bize gösteriyor. Diğer tür de Avrasya vaşağı, Kafkas vaşağından daha büyük oluyor. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda bilim insanları olarak böyle bir görüntüye denk gelemedik ama habercilerin her zaman gözü açık olduğu için bu muhteşem görüntüleri kaydetmişler, onlara teşekkür ediyoruz."