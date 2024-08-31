Yüzyılların izini taşıyan Türk halı ve kilim motiflerinin anlamları...

Türk halı ve kilimleri, yüzyıllar boyunca kültürel bir miras olarak günümüze kadar ulaşmıştır. Bu el dokuması eserler, sadece dekoratif birer parça olmanın ötesinde, her biri kendi hikayesini ve anlamını taşıyan motiflerle bezeli, adeta birer sanat eseridir.

İşte sıklıkla kullanılan bazı motifler ve anlamları...