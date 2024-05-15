Anadolu'nun tarihi lezzeti: Kadayıflı Divriği Pilavı
Tarihin derinliklerinden günümüze taşınan lezzet, Kadayıflı Divriği Pilavı, Anadolu'nun eşsiz tatlarını keşfetmek isteyenler için bir lezzet şöleni sunuyor. İşte, Kadayıflı Divriği Pilavı tarifi...
Anadolu'nun zengin mutfağı, tarih ve kültürün izlerini taşıyan birçok lezzetle doludur. Bu lezzetlerin en özel olanlarından biri ise Divriği'nin misafir sofralarını süsleyen Kadayıflı Divriği Pilavı'dır. Hem görsel olarak çarpıcı hem de lezzetli olan bu pilav, köklü bir geçmişe sahiptir. İşte, Kadayıflı Divriği Pilavı tarifi...
KADAYIFLI DİVRİĞİ PİLAVI TARİFİ
Malzemeler
- 500 gram kuzu veya dana kuşbaşı et
Dışı için
- 250 gram kadayıf
- 2 yemek kaşığı tereyağ
Pilav için
- 2 su bardağı pirinç
- 1 tatlı kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı yenibahar
- 1 çay kaşığı tarçın (Arzuya göre)
- 1 adet küp şeker (Arzuya göre)
- Yaklaşık 1-1 buçuk tatlı kaşığı tuz
- 2 kaşık kadar kuş üzümü
- 1 su bardağı kabuksuz badem
- Tereyağ ve zeytinyağı
Yapılış
- Öncelikle kuşbaşı doğranmış etimizi dana kuşbaşı ise düdüklü tencerede çok az su ile yumuşayana kadar 10-15 dk pişirilir. Kuzu ise sadece kavurarak pişirebilirsiniz.
- Az yağ ile kavurduktan sonra tuz ve karabiber eklemeyi unutmayın. Pilav için ayrı bir tencereye pirinçleri koyuyoruz ve kavurmaya başlıyoruz.
- 2.5 su bardağı su ekliyoruz. 1 kesme şeker ve tuzunu ekliyoruz ocağı kısıp pilavımızın pişmesini bekliyoruz.
- Pişen pilavın bir müddet dinlenince içine karabiber badem ve etimizi, kuş üzümünü, ilave edip karıştırıyoruz. Taze kadayıfın yapışan yerlerini elinizle açın. Tereyağı eritip kadayıfın üzerine dökün her yerine iyice yedirin.
- Isıya dayanıklı derin bir kaseyi bolca tereyağ ile yağlayın. Not ben badem dizmiştim çok kızardı ya kavrulmamış badem.
- Dizin yada badem dizmeyin üzerine koyun.
- Kadayıfı derin kaseye ince olucak şekilde heryerini kaplayın elinizle hafif düzleştirin ve pilavı tam ortasına ekleyin.
- En son üzerini de yine kadayıfla kapatın.
- 200 dereceye ayarladığınız fırının alt kısmına pilav kasesini yerleştirin kadayıflar nar gibi kızarana dek.pişirin. Afıyet olsun...
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