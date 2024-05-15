Anadolu'nun tarihi lezzeti: Kadayıflı Divriği Pilavı

Yayınlanma: 15.05.2024 - 21:02

Güncelleme: 15.05.2024 - 21:02

Anadolu'nun zengin mutfağı, tarih ve kültürün izlerini taşıyan birçok lezzetle doludur. Bu lezzetlerin en özel olanlarından biri ise Divriği'nin misafir sofralarını süsleyen Kadayıflı Divriği Pilavı'dır. Hem görsel olarak çarpıcı hem de lezzetli olan bu pilav, köklü bir geçmişe sahiptir. İşte, Kadayıflı Divriği Pilavı tarifi...

KADAYIFLI DİVRİĞİ PİLAVI TARİFİ

Malzemeler

500 gram kuzu veya dana kuşbaşı et

Dışı için

250 gram kadayıf

2 yemek kaşığı tereyağ

Pilav için

2 su bardağı pirinç

1 tatlı kaşığı karabiber

1 çay kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı tarçın (Arzuya göre)

1 adet küp şeker (Arzuya göre)

Yaklaşık 1-1 buçuk tatlı kaşığı tuz

2 kaşık kadar kuş üzümü

1 su bardağı kabuksuz badem

Tereyağ ve zeytinyağı

Yapılış