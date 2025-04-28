Zihinsel yorgunluğa sebep oluyor, beden sağlığını olumsuz etkiliyor: Strese sebep olan 7 alışkanlık

1. YETERSİZ UYKU ALMAK

Uyku ve Stres İlişkisi Yetersiz uyku, stresin en önemli sebeplerinden biridir. Uyku, zihnin ve bedenin yenilenmesi için çok önemli bir süreçtir. Düzenli ve yeterli uyku almak, vücudun stresle başa çıkabilme kapasitesini artırır. Ancak, çoğu kişi iş yoğunluğu ya da sosyal aktiviteler yüzünden yeterince uyumamaktadır.

Çözüm:

Yeterli uyku almak için her gün aynı saatte yatmaya çalışın ve uyumadan önce rahatlamanızı sağlayacak aktiviteler yapın. Bu, stres seviyenizin düşmesine yardımcı olabilir.