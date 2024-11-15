Game of Thrones'un yıldızı Sophie Turner, Lara Croft rolüyle ekranlara dönüyor

Game of Thrones'un yıldızı Sophie Turner, ünlü video oyunu Tomb Raider’ın dizi uyarlamasında Lara Croft'u canlandıracak.

Game of Thrones'un yıldızı Sophie Turner, Lara Croft rolüyle ekranlara dönüyor
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.11.2024 - 12:28

Ünlü İngiliz oyuncu Sophie Turner, "Tomb Raider" evrenine katılıyor.

Zaman Yolcuları, X-Men: Dark Phoenix, İçimdeki Ben ve Game of Thrones gibi önemli yapımlarla tanınan Turner, ünlü video oyunu Tomb Raider’ın dizi uyarlamasında arkeolog ve maceraperest Lara Croft karakterine hayat verecek.

Dizinin yaratıcı ve başrol oyuncusu Phoebe Waller-Bridge, Lara Croft’un hikayesini ekranlara taşımaya hazırlanırken, 28 yaşındaki Sophie Turner bu ikonik karakteri canlandıracak.

Tomb Raider, daha önce üç farklı filmle beyazperdede yer almıştı:

Angelina Jolie’nin başrolünü üstlendiği Lara Croft: Tomb Raider (2001) ve Lara Croft: Tomb Raider: The Cradle of Life (2003), ayrıca Alicia Vikander’ın Lara Croft’a hayat verdiği Tomb Raider (2018).

Game of Thrones dizisiyle büyük çıkış yakalayan Sophie Turner, son olarak Joan adlı dizide ve The Staircase adlı yapımda da izleyicilerin karşısına çıkmıştı.


Etiketler: #Sophie Turner #Tomb Raider #Lara Croft

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