Gaye Su Akyol: 'Sorarlarsa faşist bir karanlıktan sağ kurtuldular dersiniz'
Ünlü şarkıcı Gaye Su Akyol, Sezen Aksu'nun 2017 yılında çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı üzerinden hedef alınmasına ilişkin, "Sorarlarsa, 'şarkılarımızı, varımızı yoğumuzu çalmaya çalışan faşist bir karanlıktan sağ kurtuldular' dersiniz" paylaşımında bulundu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere
iktidara yakın kişi, grup ve kurumlar tarafından hedef gösterilen sanatçı Sezen
Aksu, gündemdeki yerini koruyor.
Tartışmalar sürerken; Aksu, günler sonra ilk kez
sessizliğini bozmuş ve yazdığı ‘Avcı’ isimli şarkı sözlerini paylaşmıştı. Sanatçı,
"Sonuç olarak 47 yıldır yazıyorum…. Yazmaya da devam edeceğim"
demişti.
Aksu’nun 'Avcı' isimli şarkısında "Beni öldüremezsin /
Sesim, sazım, sözüm var benim / Ben derken ben herkesim" ifadeleri yer
almıştı.
'FAŞİST BİR KARANLIKTAN SAĞ KURTULDULAR DERSİNİZ...'
Sanatçı Sezen Aksu’ya destek mesajları sürerken; konuya ilişkin bir paylaşım da ünlü şarkıcı Gaye Su Akyol’dan geldi. Akyol, Sezen Aksu'nun şarkı sözleri nedeniyle gerici kurum ve yayın organları tarafından hedef alınmasına ilişkin bir açıklamada bulundu.
Şarkıcı, sosyal medya paylaşımında, "Sorarlarsa, 'şarkılarımızı, türkülerimizi, dansımızı, kahkahalarımızı, neşemizi, kimliğimizi, varımızı yoğumuzu çalmaya çalışan faşist bir karanlıktan sağ kurtuldular' dersiniz" ifadelerine yer verdi.
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