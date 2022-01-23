Gaye Su Akyol: 'Sorarlarsa faşist bir karanlıktan sağ kurtuldular dersiniz'

23 Ocak 2022 Pazar, 14:40

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere iktidara yakın kişi, grup ve kurumlar tarafından hedef gösterilen sanatçı Sezen Aksu, gündemdeki yerini koruyor.

Tartışmalar sürerken; Aksu, günler sonra ilk kez sessizliğini bozmuş ve yazdığı ‘Avcı’ isimli şarkı sözlerini paylaşmıştı. Sanatçı, "Sonuç olarak 47 yıldır yazıyorum…. Yazmaya da devam edeceğim" demişti.

Aksu’nun 'Avcı' isimli şarkısında "Beni öldüremezsin / Sesim, sazım, sözüm var benim / Ben derken ben herkesim" ifadeleri yer almıştı.

'FAŞİST BİR KARANLIKTAN SAĞ KURTULDULAR DERSİNİZ...'

Sanatçı Sezen Aksu’ya destek mesajları sürerken; konuya ilişkin bir paylaşım da ünlü şarkıcı Gaye Su Akyol’dan geldi. Akyol, Sezen Aksu'nun şarkı sözleri nedeniyle gerici kurum ve yayın organları tarafından hedef alınmasına ilişkin bir açıklamada bulundu.

Şarkıcı, sosyal medya paylaşımında, "Sorarlarsa, 'şarkılarımızı, türkülerimizi, dansımızı, kahkahalarımızı, neşemizi, kimliğimizi, varımızı yoğumuzu çalmaya çalışan faşist bir karanlıktan sağ kurtuldular' dersiniz" ifadelerine yer verdi.