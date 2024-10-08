Gaye Su Akyol'dan 'suskun' sanatçılara tepki: 'İki kıytırık dizi için...'

Gaye Su Akyol, kadın cinayetleri üzerine konuşmaktan kaçınan sanatçılara tepki göstererek, "Sanatçı, oyuncu, müzisyen vs. değil sadece tüccarsınız" dedi.

Gaye Su Akyol'dan 'suskun' sanatçılara tepki: 'İki kıytırık dizi için...'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.10.2024 - 17:47

Sanatçı Gaye Su Akyol, Türkiye'de son günlerde yaşanan kadın cinayetleri üzerine konuşmaktan kaçınan ve 'susmayı' tercih eden sanatçılara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"ŞEKİLDEN ŞEKLE GİRMENIZ O KADAR UTANÇ VERİCİ Kİ..."

Akyol paylaşımında, "Etliye sütlüye dokumadan cevap vereceğim diye şekilden şekle girmeniz o kadar utanç verici ki, menajerim kızıyor cevap veremem desen daha samimi kardeşim" ifadelerini kullandı. 

"Sanatçı, oyuncu, müzisyen vs değil sadece tüccarsınız" diyen Akyol sözlerine, "İki kıytırık dizi, salonuna üç mobilya daha alacaksın diye değer mi?" diye devam etti. 

NE OLMUŞTU?

Magazin muhabirleri tarafından görüntülenen Şevval Sam, muhabirlerin olayla ilgili sorusunu geri çevirdi. Muhabirlerin konuyu açması üzerine Sam, "Bu gece değil, lütfen kötü şeylerden bahsetmeyelim. Zaten kanayan bir yara, bu konulara girmeyelim" ifadelerini kullandı.

Serenay Sarıkaya ise kendisine yöneltilen "Bu duruma gelmemizin sebeplerinden birinin İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna "Bunlarla ilgili söyleyebilecek hakikaten bir şeyim yok. Ben bir kadın olarak daha duygusal bir tarafından bakıyorum" yanıtını verdi. 

Tepkilerin ardından bir açıklama yapan Sarıkaya, "Ben politik bir insan değilim belki doğru, belki aktivist de değilim ama bu gerçeğin kendisi ile yaradılışım gereği duygusal bir varlık, hele de bir kadın olarak ilgilenmediğim ve hiçbir şey yapmadığım ve hissetmediğim, kayıtsız kaldığım anlamına gelmez" dedi. 


Etiketler: #Gaye Su Akyol

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