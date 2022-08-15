Gazeteci Mehmet Akif Ersoy kimdir? Mehmet Akif Ersoy kim ile evlendi?
Habertürk moderatörlerinden Mehmet Akif Ersoy evlendi. Gazeteci Mehmet Akif Ersoy kimdir? Mehmet Akif Ersoy kim ile evlendi?
Habertürk moderatörlerinden Mehmet Akif Ersoy 14 Ağustos 2022'de Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen nikah töreniyle dünyaevine girdi.
MEHMET AKİF ERSOY KİM İLE EVLENDİ?
Habertürk moderatörlerinden Mehmet Akif Ersoy, Show Ana Haber spikerleri Pınar Erbaş ile evlendi.
MEHMET AKİF ERSOY KİMDİR?
Mehmet Akif Ersoy 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde okudu. Mehmet Akif Ersoy mesleğe 2009 yılında 6 News televizyonunda muhabir olarak başladı. Aynı yıl TRT'ye geçti. 2010 yılında TRT Türk'ün Etiyopya Addis Ababa temsilcisi oldu. 2011 yılında savaş muhabirliği yaptı. 2012 yılında TRT Mısır temsilcisi olarak devam etti. 2013 yılında TRT Arapça Koordinatör Yardımcısı oldu. 2015 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Ortadoğu ve İslam Coğrafyası Sorumlu Başkan Müşaviri olarak atandı.
2017 yılında Habertürk TV'de çalışmaya başladı. 2021 yılında Taliban'ın yönetime el koyduğu Afganistan'a gitti ve gözlemlerini anlattı.
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