Gaziantep topraklarında yetişiyor, şifa kaynağı: AB coğrafi işaret tescilini aldı

Yayınlanma: 23.03.2024 - 10:56

Güncelleme: 23.03.2024 - 11:03

GBB Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığına bağlı Coğrafi İşaret ve Markalaşma Şube Müdürlüğü ve Araban Ziraat Odasının ortak çalışmaları sonucunda Araban Sarımsağı, 21 Mart 2024 tarihinde Araban Ziraat Odası adına Avrupa Birliği’nde tescillendi. 2013 yılında Avrupa Birliği tarafından tescillenen Antep Baklavası’nın ardından Araban Sarımsağı Gaziantep’te tescil alan ikinci ürün oldu.

Türkiye’de toplam üretiminin yüzde 35’i Gaziantep’te olan ve özel lezzet kaynaklarından biri sayılan Araban Sarımsağı, diğer sarımsaklara kıyasla daha fazla aromatik bileşenlere sahip olmasının yanı sıra diş ve kabuk yapısıyla farklılığını belirginleştiriyor.

Türkiye’nin Avrupa Birliği’nde başvuruda bekleyen ürün sayısı 44, coğrafi işaretli ürün sayısı ise Araban Sarımsağı ile 21’e ulaştı.

“SARIMSAK HEM EKONOMİ HEM DE ŞİFA”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin konuyla ilgili yaptığı açıklamada tescilin alınmasıyla büyük bir mutluluk ve heyecan yaşadığını dile getirerek, “Bu bir takım iş ama şunu görüyoruz ki çalışınca oluyor, gayret edince başarı geliyor. ‘Yüzüncü yıl, yüz coğrafi işaret’ dedik 105 coğrafi işaret aldık. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak yalnızca bu işlere bakan bir şube müdürlüğümüz var. Benim inandığım şeylerden birisi de önem verdiğini bir alanı belediye olarak ve kurumsal olarak birinci iş olarak yapmazsanız bunlar dilek ve temenni olur. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak ilk başta bu işi bir şube müdürlüğüne dönüştürdük, bütçe ayırdık. Sarımsak denilen şey hem ekonomi hem de şifa. Sarımsak doğal antibiyotik ve dünyanın doğal antibiyotiğe ihtiyacı var. Bu yüzden Araban bizim için çok özel ve güzide bir ilçemiz. Bir taraftan sarımsak var diğer taraftan Habeş Kanyonu’na sahip ve bunun için yatırımlarımız sürüyor. Sarımsak içinde ne kadar çok üretmemiz, tanıtmamız, tüketim ve katma değerinin arttırılmasına baktık” dedi.