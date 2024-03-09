Gece saatlerinde rahatlıkla tüketebileceğiniz 8 atıştırmalık tarifi

Yayınlanma: 09.03.2024 - 21:27

Güncelleme: 09.03.2024 - 21:27

Gün boyunca sağlıklı seçimler yapmak ve besleyici yiyecekleri tercih etmek, gece yatmadan önce de aynı şekilde devam etmelidir. Uykunun kalitesini artırmak ve açlık hissiyatını kontrol altında tutmak için beslenme uzmanları, gece atıştırmalıklarında öne çıkan 8 sağlıklı seçeneği öneriyor...

1. Ceviz ve Badem:

Omega-3 yağ asitleri açısından zengin ceviz, gece açlığınızı hafifletirken, badem ve ceviz lif, antioksidanlar, melatonin ve magnezyum içerir.

2. Smoothie Kasesi:

Tatmin edici tatlılık ve sağlıklı meyve karışımıyla mini smoothie kasesi, gece yatmadan önce mükemmel bir tercih olabilir.

3. Somon Füme:

Somonun içerdiği omega-3 yağ asitleri ve D vitamini, uykuyu iyileştirirken, tam buğday krakerleriyle birleşerek hafif bir atıştırmalık sunar.

4. Chia Tohumlu Gecelik Yulaf:

Omega-3 yağları, melatonin, magnezyum ve antioksidanlar içeren bu atıştırmalık, gece açlığını kontrol altında tutmanıza yardımcı olur.

5. Hindi Ruloları:

Hindi, içerdiği triptofan ile uykuyu destekler. Şefin öpücüğüyle hazırlanan hindi ruloları, hafif tuzlu bir atıştırmalık sunar.

6. Meyveli ve Granolalı Yoğurt:

Protein ve kalsiyum dolu yoğurt, üzerine eklenen meyve, granola veya chia tohumu ile lezzetli bir gece atıştırmalığı haline gelir.

7. Taze Sebzeler ve Süzme Peynirli Dip:

Yüksek lifli patlamış mısır ve protein dolu edamame gibi sebzeler, süzme peynirle bir araya gelerek hem lezzetli hem de doyurucu bir atıştırmalık sunar.

8. Patlamış Mısır:

Sade veya hafif tuzlu patlamış mısır, lif açısından zengin bir alternatif olarak gece açlığını bastırmada etkili olabilir.