Gece uyanıp su içenler dikkat: Masum sandığınız alışkanlık risk taşıyabilir

Gece yarısı susayıp uyanmak pek çok kişi için sıradan bir durum. Yatağın başucunda duran bir bardak su, çoğu zaman rahatlatıcı bir çözüm gibi görülüyor. Ancak uzmanlar, bu alışkanlık sık tekrar ediyorsa altında farklı sağlık sorunlarının yatabileceği konusunda uyarıyor.

HER GECE SUSAYARAK UYANIYORSANIZ…

Uzmanlara göre gece boyunca hafif susama hissi yaşamak tek başına endişe verici değil. Gün içinde yeterince su içmemek, akşam saatlerinde tuzlu ya da baharatlı besinler tüketmek, alkol almak ya da kuru bir ortamda uyumak gece susuzluğunu tetikleyebiliyor. Ancak neredeyse her gece su içme ihtiyacıyla uyanmak, vücudun verdiği bir sinyal olabilir.

BU BELİRTİLER TABLOYU DEĞİŞTİRİYOR

Özellikle aşırı susama hissine sık idrara çıkma, ağız kuruluğu, sabah baş ağrısı ve halsizlik eşlik ediyorsa tablo değişiyor. Uzmanlar, bu belirtilerin kan şekeri düzensizliği, diyabet, uyku apnesi ya da bazı hormonal sorunlarla ilişkili olabileceğini belirtiyor. Gece boyunca sık sık bölünen uyku ise bağışıklık sisteminden metabolizmaya kadar birçok sistemi olumsuz etkiliyor.

MASUM GÖRÜNEN HİJYEN RİSKİ

Öte yandan, yatağın başucunda saatlerce bekleyen açık bir bardak su da hijyen açısından risk taşıyabiliyor. Oda içindeki toz ve partiküller suya karışabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, suyun kapaklı bir şişede muhafaza edilmesini ve her gün tazelenmesini öneriyor.

NE ZAMAN UZMANA BAŞVURMALI?

Gece susayarak uyanmak zaman zaman yaşanıyorsa genellikle basit nedenlere dayanıyor. Ancak bu durum alışkanlık haline geldiyse, gün içinde de yoğun susama hissi sürüyorsa ve gece idrara çıkma artmışsa bir uzmana başvurmak gerekiyor. Çünkü bazen en masum görünen alışkanlıklar bile vücudun önemli bir uyarısı olabiliyor.