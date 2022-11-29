Geçmişten Gelen filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2015 yılında vizyona giren Geçmişten Gelen filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Geçmişten Gelen filminin konusu ne? Geçmişten Gelen filminin oyuncuları kim? Geçmişten Gelen filminin IMDb puanı kaç?
Geçmişten Gelen (The Gift), yönetmenliğini ve senaristliğini Joel Edgerton'ın üstlendiği, 2015 yapımlı bir dram/gerilim filmidir.
GEÇMİŞTEN GELEN FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, tesadüf eseri yıllar önceki lise arkadaşıyla karşılaşan evli çiftin bir süre sonra ilgili şahıstan rahatsızlık duyması ve devamında yaşadıklarını konu almaktadır.
GEÇMİŞTEN GELEN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jason Bateman
Rebecca Hall
Joel Edgerton
GEÇMİŞTEN GELEN FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Geçmişten Gelen filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlenmiştir.
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