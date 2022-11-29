Geçmişten Gelen filminin konusu ne, oyuncuları kim?

29 Kasım 2022 Salı, 10:58

Geçmişten Gelen (The Gift), yönetmenliğini ve senaristliğini Joel Edgerton'ın üstlendiği, 2015 yapımlı bir dram/gerilim filmidir.

GEÇMİŞTEN GELEN FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, tesadüf eseri yıllar önceki lise arkadaşıyla karşılaşan evli çiftin bir süre sonra ilgili şahıstan rahatsızlık duyması ve devamında yaşadıklarını konu almaktadır.

GEÇMİŞTEN GELEN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jason Bateman

Rebecca Hall

Joel Edgerton

GEÇMİŞTEN GELEN FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Geçmişten Gelen filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlenmiştir.