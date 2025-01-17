Gelinine sert çıkışmıştı...Enis Destan nişanlısının tarafını tuttu: Annesini takipten çıktı

Yayınlanma: 17.01.2025 - 15:54

Güncelleme: 17.01.2025 - 15:56

Trabzonspor’un genç futbolcusu Enis Destan, geçtiğimiz ay antrenör Arzum Kuruçalı ile nişanlandığını sosyal medya üzerinden duyurdu.

Ancak, Enis Destan’ın annesi Gül Destan, oğlunun tercih ettiği gelin adayı hakkında sert eleştirilerde bulunarak dikkatleri üzerine çekti.

Annesinin olumsuz eleştirilerine yıldız futbolcudan sert yanıt geldi.

"HİÇBİR ŞEKİLDE YAKIŞTIRMIYORUM"

Gül Destan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gelin adayı Arzum Kuruçalı’yı sert bir şekilde eleştirdi.

Destan, "Oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştıramıyorum. Ne fizik olarak, ne yaşam tarzı olarak, ne de yaş olarak. Bizim tercih etmediğimiz gelin adayı" ifadelerini kullandı. Gül Destan, Kuruçalı’nın oğlundan 10 yaş büyük olduğunu belirterek, “Madem kendinden yaşça büyük birisiyle evlenmek istiyorsa, sıradan bir meslek dalından eş seçseydi, amaç belli” şeklinde konuştu.

ENİS DESTAN, ANNESİNE TEPKİ OLARAK TAKİPTEN ÇIKARDI

Tüm bu eleştirilerin ardından Enis Destan, annesine karşı tepkisini sosyal medya üzerinden gösterdi.

Genç futbolcu, annesini sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktı.