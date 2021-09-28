Genco Erkal dördüncü doz aşısını oldu

28 Eylül 2021 Salı, 16:18

Yeni tip koronavirüs ile mücadele devam ederken, ünlü isimlerden de yurttaşlara aşı olmaları için destek mesajları geliyor.

Son olarak 83 yaşındaki usta tiyatrocu Genco Erkal da dördüncü doz aşısını olduğunu duyurdu.

"GÖRÜL RAHATLIĞIYLA METROYA BİNEBİLİRİM"

O anları sosyal medya hesaplarından paylaşan Erkal, "2 Sinovac, 2 Biontech. Herkese şiddetle öneriyorum. Artık gönül rahatlığıyla metroya binebilirim. Sinemaya, tiyatroya gidebilir, yurt dışına çıkabilirim" dedi.

DÖRDÜNCÜ DOZ AŞI KİMLERE YAPILIYOR?

Türkiye'de koron virüsle mücadele kapsamında ağustos ayında sağlık çalışanları ve öncelikli gruplara dördüncü doz aşı hakkı getirildi. Açıklamadan kısa süre sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dördüncü doz aşı kararına açıklık getirerek, bunun yurt dışına seyahat edeceklere yönelik bir uygulama olduğunu söyledi.

Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliğinin olmadığını belirten Bakan Koca, "İlgili ülke düzenlemelerine uymak üzere 2 doz mRNA aşısı olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapılmıştır. Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur. Bugün itibarıyla 2 doz mRNA aşısı ya da 3 doz inaktif aşı olmuş kimsenin ek bir doz aşı olmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir. Böyle bir tıbbi gereklilik de kesinlikle yoktur" dedi.