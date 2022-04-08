Genco Erkal: 'Sağlık sorunlarım uzadı...'
Usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal (84), sağlık sorunlarının devam ettiğini belirterek, "Nisan ayı sonunda sahnelere dönebilmeyi umuyorum diyelim şimdilik" paylaşımında bulundu. Erkal, geçen ay sağlık durumuna ilişkin problemler olduğunu duyurmuştu.
Tiyatro sanatçısı Genco Erkal, mart ayında, Twitter
hesabından bir paylaşımda bulunmuş ve sağlık durumuna ilişkin problemler
olduğunu duyurarak, "İki hafta kadar sahneden uzak kalmak zorundayım"
demişti.
"Bu açıklamayı yapmak zor ama ne yapalım, durum
böyle" diyen Erkal, "Sağlık sorunlarım nedeniyle iki hafta kadar sahneden
uzak kalmak zorundayım. Ertelenen oyunlar için bilet aldığınız satış kanalıyla
iletişime geçebilirsiniz" ifadelerini kullanmıştı.
"SAĞLIK SORUNLARIM UZADI"
Usta sanatçı, bugün kişisel sosyal medya hesabından, sağlık
durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
Sağlık sorunlarının devam ettiğini belirten Erkal,
"Nisan ayı sonunda sahnelere
dönebilmeyi umuyorum diyelim şimdilik" düşüncesini dile getirdi.
Erkal Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlık
sorunlarımı iki haftada hallederim sanıyordum, biraz uzadı maalesef. Üstesinden
geleceğim, merak etmeyin. Nisan ayı sonunda sahnelere dönebilmeyi umuyorum
diyelim şimdilik" ifadesini kullandı.
Sanatçının paylaşımı şu şekilde:
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