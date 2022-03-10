Genco Erkal'dan hayranlarını üzen haber
Usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal, sağlık durumuna ilişkin problemler olduğunu duyurarak, "İki hafta kadar sahneden uzak kalmak zorundayım" dedi.
Usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal, Twitter hesabından sağlık durumuna ilişkin paylaşımda bulundu.
"UZAK KALMAK ZORUNDAYIM"
"Bu açıklamayı yapmak zor ama ne yapalım, durum böyle" diyen Erkal, "Sağlık sorunlarım nedeniyle iki hafta kadar sahneden uzak kalmak zorundayım. Ertelenen oyunlar için bilet aldığınız satış kanalıyla iletişime geçebilirsiniz" ifadelerini kullandı.
March 10, 2022
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