Genco Erkal'dan Erdoğan'ın sözlerine gönderme: 'Katar’ın şahsımın gönlünde farklı bir konumu vardır'

08 Aralık 2021 Çarşamba, 09:26

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nı ziyaretinde askerlere hitap eden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dini, tarihi, kültürel ve köklü beşeri bağlarımızın olduğu Katar'ın milletimizin gönlünde farklı bir konumu vardır. 15 Temmuz kanlı darbe girişimi olmak üzere Katarlı kardeşlerimizin milletimizle gösterdiği dayanışmayı unutamayız" ifadelerini kullanmıştı.

"Katar'ın ülkemizde başta savunma sanayi olmak üzere birçok alanda yatırımları bulunuyor" diyen Erdoğan, "Türkiye'nin büyümesine katkı sunan Katarlı kardeşlerimize biz de gereken desteği veriyoruz. Ülkelerimiz arasındaki işbirliğini daha da ilerletecek toplam 15 anlaşma imzaladık. Önümüzdeki dönemde her alanda ilişkilerimizi derinleştireceğiz" diye konuşmuştu.

GENCO ERKAL: 'YANİ TÜRKÇESİ...'

Usta sanatçı Gencol Erkal da sosyal medyadan, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yönelik bir paylaşımda bulundu.

Erkal, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan, 'Katar'ın milletimizin gönlünde farklı bir konumu vardır' demiş. Yani Türkçesi, 'Katar’ın Şahsımın gönlünde farklı bir konumu vardır.' Can simidi."