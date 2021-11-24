Sanatçı Genco Erkal yarın hakim karşısına çıkacak
Tiyatro sanatçısı Genco Erkal hakkında, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması yarın (25 Kasım) görülecek. Erkal, 23 Kasım akşamında, sosyal medya hesabından, "25 Kasım sabahı bu adresteyim. 16. Asliye Ceza Mahkemesi" şeklinde bir paylaşım yaptı. Ünlü piyanist Fazıl Say da geçtiğimiz günlerde, 25 Kasım günü Erkal'ın yanında olacağını açıklamıştı.
Usta sanatçı Genco Erkal’ın sosyal medya paylaşımları hakkında 5 yıl önce emniyete yapılan ihbarın değerlendirilmesi üzerine, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla iddianame düzenlenmişti. Usta tiyatrocu, 2'si 5 yıl önce yapılmış toplamda 3 sosyal medya paylaşımı nedeniyle soruşturmaya tabi tutulmuş ve 19 Nisan 2021’de Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne giderek ifade vermişti.
KARŞI OLDUĞU KONULARI ANLATMIŞTI
Genco Erkal, savcılığa ifade verdikten sonra yaptığı açıklamada paylaşımlarının hiçbirinde Cumhurbaşkanı'na hakaretin söz konusu olmadığını söyleyerek, “Başkanlık sistemine, ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına, insanların, düşünceleri yüzünden hapis yatmalarına, doğanın katledilmesine, betonlaştırılmasına, yoksulları daha yoksul kılan bu acımasız bozuk ekonomik düzene, laik bir ülkede din olgusunun bu kadar ön plana çıkarılmasına ve sürekli dinin bir siyasi malzeme olarak kullanılmasına karşıyım” ifadelerini kullanmıştı.
"25 KASIM SABAHI BU ADRESTEYİM.."
Soruşturma sonunda İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame, mahkeme tarafından kabul edilerek dava açıldı. Genco Erkal, yarın (25 Kasım) hakim karşısına çıkacak.
Erkal, dün akşam saatlerinde, sosyal medya hesabından, “25 Kasım sabahı bu adresteyim. 16. Asliye Ceza Mahkemesi” şeklinde paylaşım yaptı.
25 Kasım sabahı ben bu adresteyim. 16. Asliye Ceza Mahkemesi. pic.twitter.com/8VWB87Yb67— GENCO ERKAL (@DOSTLARTIYATRO) November 23, 2021
"SUÇUM, CUMHURBAŞKANI'NIN DİPLOMASINI SORGULAMAK"
Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla 4 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle yargılanan sanatçı Genco Erkal, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan "Suçum, Cumhurbaşkanının diplomasını sorgulamak, kaç çocuk yapılacağına karışmasın demek" paylaşımını yapmıştı.
Erkal, "25 Kasım günü Cumhurbaşkanı'na hakaretten yargılanıyorum. Suçum, Twitter paylaşımlarımda, 1-Cumhurbaşkanı'nın diplomasını sorgulamak. 2-Kaç çocuk yapılacağına karışmasın demek. 3-Ayder Yaylası'ndaki yapılaşma girişimine karşı çıkmak. 4-Türk usulü başkanlık sistemini eleştirmek" sözlerini kullanmıştı.
FAZIL SAY: "DURUŞMASINDA ORADA OLACAĞIZ"
Piyanist Fazıl Say ise sanatçı Genco Erkal'ın 25 Kasım'daki duruşması için dayanışma çağrısı yapmıştı.
Say, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2013’te 'Twitter’da retweet’lediklerimden dolayı 10 ay hapis hükmün ertelenmesi cezası' çıkmıştı.İnsan yalnız hissediyor. Umutsuzluğa kapılıyor. Genco Erkal’da bu olmasın. 25 Kasım saat 10.20’de biz orada olacağız. Hepimiz olalım. Genco sanatın kıymetlisidir" ifadelerini kullanmıştı.
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