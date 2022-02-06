Faturasını paylaştı: Serkan Kaya 'kışın ortasında kalakaldı'

Şarkıcı Serkan Kaya, evine gelen 9 bin 800 liralık faturaya isyan etti. Faturayı paylaşan Kaya, "Bizi de ihmal etmemişler, sağolsunlar" dedi.

cumhuriyet.com.tr
06 Şubat 2022 Pazar, 16:54
Faturasını paylaştı: Serkan Kaya 'kışın ortasında kalakaldı'
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İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, Seray Sever, Gülse Birsel, Yeşim Salkım gibi isimler artan zamlardan sonra gelen faturaları paylaşarak sitem etmişti. Ünlü isimlerin elektrik ve doğal gaz faturası isyanına şarkıcı Serkan Kaya da dahil oldu.

9.800 TL'lik elektrik faturasını paylaşan Kaya paylaşımında "CK enerji bizi de ihmal etmemiş sağ olsun" yorumunda bulundu.

Serkan Kaya daha sonra ise konserini paylaşarak "Çok çalışmak lazım" notunu düştü.


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