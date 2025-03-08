Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa'nın ölüm sebebi belli oldu

Yayınlanma: 08.03.2025 - 09:39

Güncelleme: 08.03.2025 - 09:39

Hollywood'u sarsan Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa'nın ölümüyle ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. ABD'nin New Mexico eyaletindeki evlerinde 26 Şubat'ta cesetleri bulunan çiftin ölüm sebepleri netlik kazandı.



Yetkililer, ilk aşamada cinayet ihtimalini dışlarken, karbon monoksit zehirlenmesi testleri de negatif çıktı. Bu durum, çiftin intihar etmiş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Ancak gerçek, yapılan detaylı incelemeler sonucunda ortaya çıktı.

FARKLI SEBEPLERLE ÖLDÜLER



ABD'li yetkililere göre Gene Hackman, kalp hastalığı sebebiyle, eşi Betsy Arakawa ise kendisinden yaklaşık bir hafta önce hantavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

65 yaşındaki Betsy Arakawa, banyo tezgahına saçılmış haplar ve açık bir ilaç şişesi ile bulundu. Kesin ölüm saati bilinmemekle birlikte, en son 11 Şubat'ta görüldüğü belirlendi. Yapılan incelemelerde, Arakawa’nın hantavirüs pulmoner sendromu nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi.

HACKMAN, EŞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ BİLMİYORDU



95 yaşındaki Gene Hackman’ın ölüm nedeni ise yüksek tansiyona bağlı kalp rahatsızlığı olarak açıklandı. Kalp pilinden elde edilen veriler, Hackman’ın muhtemelen 18 Şubat'ta hayatını kaybettiğini gösterdi.

Adli tıp uzmanı Dr. Heather Jerrell, usta oyuncunun ileri derecede Alzheimer hastası olduğunu ve muhtemelen eşinin ölümünün farkında olmadığını belirtti.

HANTAVİRÜS NEDİR?



Hantavirüs, fare ve sıçan gibi kemirgenlerle temas veya bunların salgılarıyla bulaşabilir.

Kurumuş hayvan dışkısının toz haline gelmesi durumunda, havadaki partiküllerin solunmasıyla da enfeksiyon meydana gelebilir.

Hantavirüs pulmoner sendromu, solunum sistemini etkileyerek ölümcül sonuçlara yol açabilir.