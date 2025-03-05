Öldükten 9 gün sonra bulundular! Gene Hackman ve Eşi Betsy Arakawa'nın ölümüne dair yeni gelişme

Yayınlanma: 05.03.2025 - 12:07

Güncelleme: 05.03.2025 - 12:07

Hollywood’un ünlü yıldızlarından 95 yaşındaki Gene Hackman ile 65 yaşındaki eşi, piyanist Betsy Arakawa, geçtiğimiz hafta ABD'nin Santa Fe şehrindeki evlerinde ölü olarak bulundu. Çiftin ölümünün ardından olay, şüpheli bir durum olarak değerlendirildi.

İlk belirlemelere göre, çiftin öldükten yaklaşık 9 gün sonra bulunmuş olduğu ve ölümlerinin nedenine dair soruların hala cevapsız olduğu bildirildi.

DOĞAL GAZ ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

Çiftin evlerinde yapılan incelemelerde, doğal gaz sızıntısına dair bir bulguya rastlanmadığı belirtilmişti. New Mexico Doğal Gaz Şirketi, şüpheli ölümle ilgili soruşturmasını tamamladığını açıkladı. Şirketin raporuna göre, doğal gazın çiftin ölümüne etkisi bulunmadığı, ancak evdeki ısıtıcı ünitelerinden birinde, havada yüzde 0,33 oranında küçük bir sızıntı tespit edildiği belirtildi.

Ancak, bu sızıntının ölümcül olabilecek derecede büyük bir tehlike oluşturmadığı ifade edildi. Ayrıca, gazlı şöminelere dair dört ihlal tespit edilmesine rağmen, bunların hiçbirinin sızıntı veya karbon monoksit ile ilişkili olmadığı kaydedildi.

Gene Hackman’ın kızlarından Leslie Hackman, babasının yaşına rağmen gayet iyi olduğunu ve buna üvey annesi Betsy Arakawa'nın çok iyi bakmasının büyük katkısı olduğunu söyledi.

Leslie Hackman, babası Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa'nın mükemmel bir evlilikleri olduğunu belirterek, “Betsy ona çok iyi bakıyordu. Ona minnettarım. Onun ölümünden dolayı üzgünüm” ifadelerini kullandı.

Ancak, Leslie Hackman, babasının ölümünden önceki aylarda çiftle hiç iletişime geçmediğini de belirtti. "Yakın bir ilişkimiz vardı. Onlarla birkaç aydır konuşmamıştım ama her şey normaldi ve her şey yolundaydı," dedi.

Çiftin ölümüne dair soruşturma devam ederken, ölümlerinin ardında herhangi bir dış etken olup olmadığı araştırılmaya devam ediliyor.