Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa'nın ölümüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı!

Yayınlanma: 19.04.2025 - 09:37

Güncelleme: 19.04.2025 - 09:38

Oscar ödüllü usta oyuncu Gene Hackman ile piyanist eşi Betsy Arakawa, geçtiğimiz Şubat ayında New Mexico’daki evlerinde ölü bulunmuştu.

Ünlü çift, olaydan yaklaşık iki ay sonra, önceki gün son yolculuğuna uğurlandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkarken, Arakawa'nın ölümünden önceki son saatlerine ait güvenlik kamerası görüntüleri de kamuoyuyla paylaşıldı.

SON GÖRÜNTÜLERDE SAKİN VE NORMALDİ

Santa Fe polisinin paylaştığı görüntülerde, Betsy Arakawa’nın 11 Şubat günü Santa Fe’deki bir marketten alışveriş yaptığı, ardından bir evcil hayvan mağazasına uğradığı görülüyor. Arakawa'nın tıbbi maske taktığı, davranışlarında herhangi bir olağan dışı durumun dikkat çekmediği belirtildi.

ÖLÜM NEDENLERİ VE SAĞLIK RAPORU

Hackman ve Arakawa’nın cansız bedenleri 26 Şubat’ta çiftin 4 milyon dolarlık malikanesinde bulunmuştu. Yapılan otopsi sonucunda, 65 yaşındaki Arakawa’nın yaklaşık 12 Şubat’ta hantavirüs kaynaklı akciğer sendromundan, 95 yaşındaki Hackman’ın ise 18 Şubat’ta Alzheimer ve böbrek rahatsızlıklarıyla kötüleşen ciddi kalp sorunları nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

EVDE DEHŞET DOLU MANZARA



Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemelerde evin oldukça dağınık olduğunu ve eşyaların üst üste yığılmış halde bulunduğunu kaydetti. Çiftin üç köpeğinden birinin de, Arakawa’nın ölümünün ardından kafeste bırakıldığı ve açlık ile susuzluk nedeniyle yaşamını yitirdiği tespit edildi. Söz konusu kafes, Arakawa’nın cesedinin bulunduğu yerin yalnızca birkaç adım ötesinde, bir banyoda keşfedildi.

MALİKANE HANTAVİRÜS YUVASINA DÖNMÜŞ



New Mexico halk sağlığı yetkilileri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, mülkün sekiz farklı bölümünde ölü kemirgenler ve yuvaları bulundu. Bu durum, evin hantavirüs için adeta bir üreme alanına dönüştüğünü ortaya koydu. Özellikle mülkün üç ayrı garajında, iki misafir evinde ve üç kulübesinde kemirgen dışkılarına rastlandı. Garajlardan birinde ise canlı ve ölü kemirgenler ile bir kemirgen yuvası tespit edildi.

Yetkililer ayrıca mülk içerisinde kemirgenlere karşı yerleştirilmiş tuzaklar da buldu. Bu da, kemirgenlerin Hackman çifti için uzun süredir devam eden bir sorun olduğuna işaret etti.