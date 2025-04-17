Oyuncu Gene Hackman ile eşi Betsy Arakawa ölümlerinden iki ay sonra defnedildi

Yayınlanma: 17.04.2025 - 12:32

Güncelleme: 17.04.2025 - 12:32

Oscar ödüllü usta oyuncu Gene Hackman ile piyanist eşi Betsy Arakawa, ölümlerinden iki ay sonra son yolculuklarına uğurlandı. Çift için, Santa Fe'de yakın aile üyeleri ve dostlarının katıldığı özel bir cenaze töreni düzenlendi.

95 yaşındaki Gene Hackman ve 65 yaşındaki eşi Betsy Arakawa'nın cansız bedenleri, 26 Şubat'ta New Mexico’daki evlerinde bulunmuştu. Yapılan incelemeler sonucunda Arakawa’nın yaklaşık 12 Şubat'ta hantavirüs akciğer sendromu nedeniyle, Hackman’ın ise 18 Şubat’ta Alzheimer hastalığı ve böbrek rahatsızlıklarıyla birlikte ilerleyen ciddi kalp sorunları nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edilmişti.

Evde bulunan çiftin üç köpeğinden birinin de açlık ve susuzluktan öldüğü belirlendi.

Santa Fe’de gerçekleştirilen törene, Hackman’ın ilk eşi Fay Maltese’den olan çocukları Christopher Hackman (65), Elizabeth Hackman (62) ve Leslie Hackman (58) de katıldı.

VASİYET KRİZİ

Hackman’ın ölümünün ardından ortaya çıkan vasiyet belgesi, tartışmalara yol açtı. Ünlü oyuncunun, 80 milyon dolarlık servetini yalnızca eşi Betsy Arakawa’ya bıraktığı, çocuklarına ise yer vermediği belirtildi. Ancak Arakawa'nın Hackman’dan önce hayatını kaybetmesi, vasiyetin uygulanabilirliğini belirsiz hale getirdi.

Çocukların cenazeleri teslim almakta gecikmesinin bu hukuki karışıklıkla bağlantılı olabileceği öne sürülüyor. Vasiyetin içeriği ve hukuki süreçlere bağlı olarak mirasın kime kalacağı önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.

1991 yılında evlenen çift, Hackman’ın 2004’te "Welcome to Mooseport" filmiyle oyunculuğu bırakmasının ardından gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. İkili, en son Mart 2024’te bir gezi sırasında birlikte görüntülenmişti.