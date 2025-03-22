Yayınlanma: 22.03.2025 - 11:16

Güncelleme: 22.03.2025 - 11:16

Boks dünyasının efsane isimlerinden biri olan George Foreman, 76 yaşında hayatını kaybetti. Kariyerinde sadece Muhammed Ali'ye yenilen Foreman, 45 yaşında ağır siklet şampiyonu olarak tarih yazmıştı. Peki, George Foreman kimdir? Eski Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu George Foreman neden öldü? İşte, Eski Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu George Foreman'ın hayatı...

GEORGE FOREMAN KİMDİR?

Boks tarihinin en efsanevi isimlerinden biri olan George Foreman, yalnızca spor dünyasında değil, iş hayatında da büyük başarılar elde etmiş bir figürdür. 10 Ocak 1949’da doğan ve 21 Mart 2025’te hayatını kaybeden Foreman, bir dönemin en güçlü boksörlerinden biri olarak tanındı. Olimpiyat altın madalyası, Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonluğu ve "en yaşlı şampiyon" unvanı gibi pek çok başarıya imza atmış olan Foreman’ın hayatı, sadece boksla sınırlı kalmamış, onun bir işadamı olarak da başarılı bir kariyer yapmasına olanak sağladı.

Hayatı ve Ailesi

George Foreman, Teksas’ın Marshall şehrinde doğmuş ve çocukluk yıllarını zor şartlar altında geçirmiştir. Genç yaşlarda boksla tanışan Foreman, hızla yükseldiği kariyerinde hem gücüyle hem de kararlılığıyla dikkatleri üzerine çekmiştir. Ailesiyle birlikte büyüdüğü dönemde, Foreman’ın hayatı sıkı bir disiplinle şekillenmiş, bu da onu boks ringlerinde zirveye taşıyan en önemli etkenlerden biri olmuştur.

Başarıları ve Boks Kariyeri

Foreman, 1968 Meksiko Yaz Olimpiyatları’nda ağır sıklet dalında altın madalya kazanarak uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekti. Profesyonel boks kariyerinde, 81 maça çıkarak bunlardan 68’ini nakavtla kazandı ve yalnızca 5 kez yenildi. En büyük başarısını, 1994 yılında 45 yaşında, Michael Moorer’ı nakavt ederek "en yaşlı ağır sıklet şampiyonu" unvanını kazanarak elde etti.

Ring dergisi tarafından tüm zamanların en büyük 25 dövüşçüsünden biri olarak seçilen Foreman, boks tarihinin en güçlü isimlerinden birisi olmayı başardı. Ancak, kariyerindeki en unutulmaz anlardan biri, 1974 yılında Muhammed Ali’ye karşı kaybetmesidir. Ali, Foreman’ı nakavtla yenerek boks tarihine damgasını vurmuştur. Foreman’ı nakavtla yenen tek boksör olan Ali, tarih sahnesindeki yerini pekiştirmiştir.

Başarıları ve Rekorlar

1968 Yaz Olimpiyatları’nda ağır sıklette altın madalya kazandı.

1994 yılında 45 yaşında, Michael Moorer’ı nakavtla yenerek en yaşlı ağır sıklet şampiyonu oldu.

Profesyonel kariyerinde 81 maç yaparak 68 galibiyet ve 5 mağlubiyet aldı.

Ring dergisi tarafından tüm zamanların en büyük 25 dövüşçüsünden biri seçildi.

Sadece üç boksör George Foreman’ı yere düşürebilmiştir.

İş Dünyasındaki Başarıları

Boks kariyerini sonlandırdıktan sonra Foreman, iş dünyasında da büyük başarılar elde etmiştir. Özellikle "George Foreman Grills" adlı mutfak ürünleri ile büyük bir ticari başarıya ulaşmıştır. Bu ürün, dünya çapında milyonlarca satmış ve Foreman, sadece sporun değil, iş dünyasının da önemli isimlerinden biri haline gelmiştir.

George Foreman’ın Ölümü

George Foreman, 21 Mart 2025 tarihinde 76 yaşında hayatını kaybetti.