Rahipten Kanye West’e 'şarkı' davası: Vaazımı kullandı
ABD’de bir pastör, rapçi Kanye West’e vaazlarını kaydedip izinsiz şekilde şarkısında kullandığı gerekçesiyle dava açtı.
Teksas’ta yaşayan rahip David Paul Moten, West’in yanı sıra müzik şirketi Universal Music Group ve alt kuruluşu Defa Jam Recordings ile West’in kurucusu olduğu G.O.O.D. Music’e açtığı davada telif hakkı ihlali suçlamasında bulundu.
Moten, West’in ‘Come to Life’ isimli şarkısının en az iki bölümünde vaazından kesitler kullanıldığını belirtti. Diken'in aktardığına göre, vaazının, West’in geçen yıl çıkan albümü ‘Donda‘da yer alan şarkının yüzde 20’sini oluşturduğunu iddia etti.
‘Donda‘ Billboard listesinin zirvesini çıkmış ve ‘yılın albümü’ dalında Grammy’ye aday gösterilmişti.
Reuters’ın ulaştığı tarafların herhangi biri konuyla ilgili henüz yorum yapmadı.
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