Gladyatör 2 filmi Hollywood'da tartışmaların odağında: Filistin'e destek verdi sahneleri kesildi!

Yayınlanma: 26.11.2024 - 13:45

Güncelleme: 26.11.2024 - 14:12

Ridley Scott'ın yönettiği efsanevi Gladyatör filminden 24 yıl sonra çekilen Gladyatör 2'de, önemli bir kadın karaktere hayat vermesi planlanan May Calamawy'nin sahnelerinin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı sergilediği duruş ve Filistin'e verdiği açık destek nedeniyle neredeyse tamamen kesilmesi büyük tepki topladı.

ABD'de yaşayan Mısır-Filistin kökenli oyuncu May Calamawy'nin karşılaştığı bu durum, sanat ve spor dünyasında Filistin yanlısı duruşların nasıl cezalandırıldığını gösteren örnekleri bir kez daha gündeme taşıdı.





AA muhabiri, İsrail'in Gazze'ye yönelik ayrım gözetmeyen saldırılarına karşı çıkan ve Filistin'e verdikleri destek nedeniyle zorluklarla karşılaşan ünlü isimlerin yaşadıklarını derledi.

Calamawy'nin Gladyatör 2 filminde önemli bir kadın karakteri canlandıracağı duyurulmuş, tanıtım materyallerinde ise rolünün Paul Mescal'ın hayat verdiği Lucius'un hikayesinde merkezi bir yere sahip olacağı ifade edilmişti.

Ancak film yayımlandığında, Calamawy'nin rolünün neredeyse tamamen kesildiği ve yalnızca kısa, sessiz, arka planda yer alan sahnelerle sınırlı kaldığı ortaya çıktı. Projenin ilk duyurularıyla taban tabana zıt olan bu durum, oyuncunun sosyal medya paylaşımlarında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştirmesiyle ilişkilendirildi.

Sosyal medyada, Hollywood'daki politik atmosferin ve stüdyo sahiplerinin İsrail yanlısı tutumlarının bu kararı etkilediği iddia edildi. Paramount Pictures ve bağlı yapımcıların İsrail'e verdiği finansal destek, yapılan değişikliklerin politik bir karar olduğu yönündeki tartışmaları daha da alevlendirdi.

Calamawy'nin yaşadığı durum, yalnızca bireysel bir sansür örneği değil, aynı zamanda Filistin'e destek veren sanatçıların Hollywood'da karşılaştığı sistematik baskının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

MELISSA BARRERA YAPIMCI TARAFINDAN KADRO DIŞI BIRAKILDI

Benzer bir olay, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştiren sosyal medya paylaşımlarının "antisemitik" olduğu gerekçesiyle Çığlık 7 filminden kadro dışı bırakılan Melissa Barrera’nın başına geldi.

Barrera, 7 Ekim 2023'te başlayan Gazze saldırıları sırasında Filistin halkına açık destek verdi. Genç oyuncu sosyal medya paylaşımlarında İsrail'in eylemlerini sert bir şekilde eleştirerek, Filistin halkının maruz kaldığı trajedilere dikkati çekti. İsrail'in Gazze'deki saldırılarını "soykırım" olarak nitelendiren Barrera, özellikle çocukların hayatını kaybettiği görüntüler eşliğinde dayanışma mesajları yayınladı.





Bu paylaşımlar, Çığlık 7 filminin yapımcısı Spyglass Media tarafından "rahatsız edici" olarak değerlendirildi. Ardından yapım şirketi, Barrera'yı kadrodan çıkarma kararı aldı.

Barrera'nın işten çıkarılması, özellikle sosyal medyada büyük bir tartışma yarattı. Pek çok kullanıcı, ifade özgürlüğünün kısıtlandığını ve Hollywood'un Filistin yanlısı sesleri susturma eğiliminde olduğunu savundu.

Olayın ardından, Wednesday dizisiyle tanınan Jenna Ortega gibi isimler de Barrera’ya destek verdi. Ortega, Gazze'deki insani krizi vurgulayan paylaşımlarda bulunarak Barrera'ya dolaylı destek sundu ve benzer tepkilerle karşılaşma riskini göze aldı.