Gladyatör 2, Takıntılar, Nemlizade ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

ROSINANTE

Baran Gündüzalp'in çektiği, Nilay Erdönmez, Fatih Sönmez ve Can Demir'in rol aldığı "Rosinante", bir gencin beyaz yakalı işinden çıkarılması sonrası ek gelir yaratmak amacıyla eşi ile birlikte Rosinante adını verdikleri motosikletleriyle yolcu taşımaya başlamalarını konu alıyor.