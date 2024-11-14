Gladyatör 2, Takıntılar, Nemlizade ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

Gladyatör 2, Takıntılar, Nemlizade ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

Bu hafta da, komedi, animasyon, gerilim ve dram türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler 15 Kasım Cuma günü sinemaseverler ile buluşacak. Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra; Gladyatör 2, Takıntılar, Nemlizade, Rosinante, Zir-i Cin 3: Cin Düğümü filmleri vizyona girecek.

cumhuriyet.com.tr
14 Kasım 2024 Perşembe, 21:51
Gladyatör 2, Takıntılar, Nemlizade ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

GLADYATÖR 2

Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington ve Connie Nielsen'in başrollerini paylaştığı, merakla beklenen "Gladyatör 2" izleyici ile buluşacak.

Gladyatör'den 24 yıl sonra gelen devam filmi, Commodus sonrası imparatorluğun Severuslara geçtiği dönemde, Lucilla'nın Afrika'da yetişen çocuğu Lucius'un Roma'ya dönüş hikayesini anlatıyor.

Senaryosu David Scarpa imzası taşıyan aksiyon ve macera türündeki filmin yönetmen koltuğunda Ridley Scott oturuyor.

Gladyatör 2, Takıntılar, Nemlizade ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

NEMLİZADE

Selçuk Aydemir'in yönetmenliğini üstlendiği "Nemlizade" haftanın bir diğer yerli komedi filmi olacak.

Onur Gökçek, Doğan Keser, Kerim Urun, Ahmet Arslan, Ali Rıza Tanyeli ve Merve Polat'ın oynadığı film, Nemlizade mahallesinin sokak aralarında yaşanan komik olaylar etrafında dönüyor.

Gladyatör 2, Takıntılar, Nemlizade ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

TAKINTILAR

Seda Bakan, Ecem Erkek, Sarp Akkaya, Bora Akkaş, Çiçek Dilligil, Özge Özberk ve Zafer Algöz'ün rol aldığı, Yunus Nihat Özcan yönetmenliğindeki "Takıntılar" yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

Fransız yazar Laurent Baffie'nin "Toc Toc" adlı tiyatro oyunundan uyarlanan film, obsesif kompulsif bozukluğu olan 6 farklı kişinin ünlü psikiyatr Orhan Kerim Baykal'a aldığı randevunun çakışması ve doktorun ortalarda olmamasıyla birlikte yaşanan maceraları konu ediniyor.

Gladyatör 2, Takıntılar, Nemlizade ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

ROSINANTE

Baran Gündüzalp'in çektiği, Nilay Erdönmez, Fatih Sönmez ve Can Demir'in rol aldığı "Rosinante", bir gencin beyaz yakalı işinden çıkarılması sonrası ek gelir yaratmak amacıyla eşi ile birlikte Rosinante adını verdikleri motosikletleriyle yolcu taşımaya başlamalarını konu alıyor.

Gladyatör 2, Takıntılar, Nemlizade ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

ZIR-I CİN 3: CİN DÜĞÜMÜ

Burak Küçük'ün filmi "Zir-i Cin 3: Cin Düğümü", ailesini korumak için hayatının en büyük sınavını veren genç bir kadının hikayesini odağına alıyor.

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