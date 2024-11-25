'Wicked' 114 milyon dolarla rekor kırdı, 'Gladyatör II' güçlü bir başlangıç yaptı...
Gişenin lideri bu hafta Wicked oldu. Wicked bu senenin en iyi üçüncü açılışını yaparak gişede liderliği üstlendi.
Hafta sonu gişe rakamları, sinema dünyasının dikkatini çeken iki dev yapımla rekorlar kırdı. Universal’ın Broadway’in kült müzikali Wicked uyarlaması, Kuzey Amerika’da 114 milyon dolarla açılış yaparak gişe lideri oldu. Ridley Scott’ın uzun zamandır beklenen devam filmi Gladyatör II ise 55,5 milyon dolarlık etkileyici bir açılışla ikinci sırayı aldı.
WICKED: MÜZİKAL UYARLAMASINDA TARİHİ BAŞARI
Jon M. Chu’nun yönettiği ve Ariana Grande ile Cynthia Erivo’nun başrollerini paylaştığı Wicked, yılın en büyük üçüncü açılışını yaparak (Deadpool & Wolverine, Inside Out 2’nin ardından) güçlü bir başlangıç yaptı. Uluslararası gişe rakamlarıyla birlikte toplamda 164,2 milyon dolara ulaşan film, Broadway’den sinemaya uyarlanan yapımlar arasında en büyük küresel açılışı gerçekleştirdi.
GLADYATÖR II: TARİHİ DESTAN DEVAM EDİYOR
Ridley Scott’ın Gladyatör (2000) filminin 24 yıl ardından gelen bu devam filmi, başrollerinde Paul Mescal, Pedro Pascal ve Denzel Washington ile izleyicilerin karşısına çıktı. Joaquin Phoenix’in canlandırdığı Commodus’un yeğeni Lucius’un hikâyesini anlatan yapım, uluslararası arenada daha büyük ilgi görerek dünya çapında 221 milyon dolar hasılat elde etti.
Filmin gişe başarısına rağmen, Rotten Tomatoes’da %71 ve CinemaScore’da “B” notu alması, eleştirmenler ve izleyiciler arasında ilk film kadar etkili olmadığını gösteriyor. Yine de Gladyatör II, 250 milyon dolarlık devasa yapım bütçesini telafi etme yolunda ilerliyor.
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